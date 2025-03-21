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Общество

Ученые научились идентифицировать человека по «клавиатурному почерку»

15:01 21.03.2025

В РТУ МИРЭА разработали специальную систему, которая может анализировать манеру печатания на компьютере и по ней устанавливать личность пользователя. Об этом сообщает Naked Science.

По данным издания, модуль аутентификации анализирует в числе прочего скорость и динамику печати, а также частоту возникновения ошибок при наборе текста и другие параметры. Затем эти данные сверяются с базой, в которой хранятся шаблоны. Если параметры совпадают, то человек проходит авторизацию. При этом система может автоматически обновлять шаблоны, адаптируясь к изменениям в «клавиатурном почерке».

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«Внедрение клавиатурного почерка в информационные системы организации повысит уровень защищенности доступа посредством добавления третьего фактора — характера печати пользователя. Такой метод не требует дополнительного оборудования, что значительно снижает затраты на внедрение», — рассказали авторы проекта Виктория Ефрюкова и Матвей Стольников, студенты кафедры КБ-1 «Защита информации».

По их словам, разработка новой системы была обусловлена растущими угрозами в области кибербезопасности. Так, традиционные методы авторизации, например, с помощью логина и пароля, зачастую оказываются недостаточно надежными. Кроме того, модуль могут использовать любые организации: «от небольших фирм до крупных корпораций».

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Naked Science отмечает, что в будущем разработчики намерены изучить, как на манеру набора текста на клавиатуре влияет физическое состояние пользователя. Они отметили, что это поможет сделать модуль еще более точным и адаптивным.

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