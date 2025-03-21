Астрономы нашли кислород в самой отдаленной из известных галактик

Ученые обнаружили в галактике JADES-GS-z14-0, которая находится на расстоянии 13,4 миллиарда световых лет от Земли, кислород и тяжелые металлы. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что впервые галактику заметили в январе 2024 года с помощью телескопа Джеймса Уэбба. Тогда ученых удивил большой размер и чрезмерная яркость галактики. Астрономы предполагают, что Большой взрыв создал Вселенную 13,8 миллиарда лет назад. Это означает, что сейчас ученые видят галактику такой, какой она была, когда Вселенной было лишь 300 миллионов лет.

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По данным CNN, присутствие в галактике кислорода и тяжелых металлов свидетельствует о том, что на ранних этапах существования Вселенной галактики формировались быстрее, чем считалось ранее.

«Это как найти подростка там, где можно было бы ожидать только младенцев. Результаты показывают, что галактика сформировалась очень быстро и также быстро развивалась, что добавляется к растущему числу доказательств того, что формирование галактик происходит гораздо быстрее», — заявил Сандер Шоувс, докторант Лейденской обсерватории в Нидерландах.

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CNN пишет, что галактики обычно начинаются с газовых облаков, которые заполняются молодыми звездами, состоящими в основном из легких элементов, таких как гелий и водород. Со временем на них образуются более тяжелые элементы, такие как кислород и металлы, которые рассеиваются по всей галактике, когда звезды взрываются. Однако галактика JADES-GS-z14-0 не соответствует этой модели и содержит в себе в 10 раз больше тяжелых металлов.

«Такие элементы производятся массивными звездами, а большое количество кислорода говорит о том, что [в галактике] уже родилось и умерло несколько поколений массивных звезд», — рассказал Стефано Карниани из Италии.

Исследователи добавили, что в дальнейшем это открытие поможет выяснить, что произошло после появления Вселенной, и идентифицировать первые появившиеся космические объекты.