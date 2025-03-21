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Общество

Главреда телеканала оштрафовали за каверы на Земфиру и «Би-2»

17:21 21.03.2025

Суд в Пермском крае оштрафовал на четыре тысячи рублей главного редактора телеканала «Своё ТВ» Ольгу Максименко. Соответствующее постановление обнаружило издание «Вёрстка». Протоколы были составлены в результате исполнения в эфире каверов песен Земфиры и «Би-2». По заявлению Роскомнадзора, телеканал должен был поставить плашку, что авторы композиций признаны иноагентами. 

Пермское управление Роскомнадзора составило протокол по статье о «злоупотреблении свободой массовой информации» (часть 2.1 статьи 13.15 КоАП). Причиной этому послужили два выступления местных кавер-групп в передаче «Своя музыка» 1 и 6 апреля 2024 года. Тогда группа «Чендлеры» исполнила песню «Мой рок-н-ролл» группы «Би‑2». А коллектив «Cover Фest» спел «Блюз» Земфиры. 

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Роскомнадзор отметил, что пермский телеканал должен был поставить плашку с пояснением, что авторы песен включены в реестр иностранных агентов. В судебном решении указано, что нарушения обнаружились в результате «систематического наблюдения». В итоге суд в августе 2024 года назначил Максименко штраф в размере четырех тысяч рублей.

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Пермский телеканал «Своё ТВ» позиционирует себя как развлекательный. В передаче «Своя музыка» выступают местные кавер-группы с исполнением российских и иностранных хитов. 

В январе 2025 года суд в Новгородской области оштрафовал на 40 тысяч рублей радиостанцию «Новгородская волна» за проигрывание в эфире песен Земфиры, Noize МС и Моргенштерна без плашки о включении исполнителей в реестр иноагентов. Главному редактору радиостанции тоже присудили штраф в размере четырех тысяч рублей по части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в СМИ производимых иностранными агентами материалов без указания на статус иностранного агента»). 

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