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Политика

Эксперты оценили потребность в роботах для выполнения поручения Путина

09:17 21.03.2025

России для достижения поставленной Владимиром Путиным цели войти в число 25 ведущих стран мира по плотности роботизации необходимо обойти Китай по темпам установки роботов. Об этом говорится в исследовании компании Kept, которое есть в распоряжении РБК.

В настоящее время плотность роботизации в России составляет 19 роботов на 10 тысяч сотрудников, при среднем мировом уровне в 162 робота на 10 тысяч. Согласно расчетам Kept, для того, чтобы войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, России нужно нарастить парк промышленных роботов в девять раз — с текущих 12,8 тысяч до 123 тысяч единиц. Темпы роста парка роботов при этом должны быть на уровне 38%, что существенно выше нынешних 12,5%. В Kept подчеркнули, что среднегодовой темп прироста парка промышленных роботов в Китае составляет 29%.

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Для достижения этих показателей, по версии Kept, потребуется дополнительная поддержка рынка и корректировка мер. Аналитики отмечают неравномерное распределение бюджетных средств. 

Для того чтобы выполнить цели Путина, необходимо внедрить в производственный сектор дополнительно 110 тысяч роботов до 2030 года, однако в 2023 году российские предприятия закупили лишь 1,6 тысячи единиц, отметили аналитики.

Среди ограничений, которые назвали в Kept — нехватка интеграторов и их низкая производительность. Для установки 1,6 тысячи роботов потребовалось 120 инжиниринговых компаний-интеграторов, тогда как для достижения национальной цели к 2030 году потребуется внедрять 42,8 тысячи роботов в год.

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Также аналитики указали, что в России только два производителя выпускают более 200 роботов в год, а у остальных этот показатель составляет от 26 до 100 единиц. Кроме того, Kept отметил, что российские интеграторы чаще выбирают зарубежные роботы. Однако это считается наименее значимым ограничением, так как сохраняется доступ к промышленным роботам «из дружественных стран».

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