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Общество

В России выросла стоимость минимальной продуктовой корзины

22:33 20.03.2025

Стоимость минимальной корзины продуктов россиян выросла в среднем почти на 2 процента с начала 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования ассоциации «Руспродсоюз». Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозировала, что пик инфляции придется на апрель-май текущего года.

Набор продуктов питания на одного человека в среднем достигает отметки в 7 326,3 рубля. Дороже всего продуктовая корзина обойдется жителям Чукотки (16 690,8 рубля) и Магаданской области (11 987,2 рубля), самые дешевые корзины в Мордовии (6 062,6 рубля) и Пензенской области (6 283 рубля).

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Выше средней по стране оказалась стоимость продуктовых корзин в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. ТАСС отмечает, что при расчете стоимости корзины использовались 33 продукта. В их числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Ранее Росстат заявлял о росте потребительских цен в феврале 2025 года на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сильнее всего подорожало сливочное масло, почти на 35 процентов. Заметно выросли в цене фрукты и овощи, на 16 процентов. В топе также оказались цены на хлеб, морепродукты и алкоголь.

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Россияне отмечают, что цифры инфляции по Росстату ниже реального уровня роста цен в полтора-два раза, за это их критиковали в Центробанке. По мнению регулятора, жители страны оценивают изменения стоимостей только по личной потребительской корзине, а официальные статистические службы подсчитывают динамику по усредненной корзине. В нее входят 500 единиц товаров и услуг.

Критика коснулась и исследователей реальной инфляции — банков, исследовательских организаций и отдельных исследователей. Их выводы назвали «упрощенными» и «малополезными».

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