Врачи боятся выгорания из-за запрета на онлайн-обучение

В России большинство медицинских работников высоко оценивают возможность дистанционного обучения для повышения квалификации и выступают против ограничений в этой сфере. Об этом говорится в результатах опроса профессионального приложения «Справочник врача», на который ссылается «Коммерсантъ».
В конце февраля Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 марта 2026 года на электронное и дистанционное обучение в профессиональных образовательных программах медицинского и фармацевтического образования. В Минздраве «Коммерсанту» объяснили, что запрет дистанционного обучения повысит качество обучения медиков и положительно отразится на пациентах. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, в свою очередь, заявил изданию, что главная цель нововведений заключается в исключении с рынка недобросовестных компаний и повышении качества медицинского образования путем ужесточения требований к соответствующим организациям.
В новом опросе российские медики высказались об ограничениях профильного онлайн-обучения. Так, 60% респондентов не поддерживают предстоящий запрет, при этом 39% из них считают, что качество онлайн-образования в России должно быть улучшено. Согласно опросу, 59% медиков имеют положительный опыт дистанционного обучения, а 53% опрошенных опасаются, что запрет онлайн-обучения ускорит профессиональное выгорание из-за дополнительной нагрузки.
По данным «Справочника врача», 23,9% опрошенных считают, что в отрасли может возникнуть кадровый дефицит, так как не все медики могут или хотят регулярно уезжать на учебу. 13,1% считают, что запрет негативно повлияет на квалификацию врачей, поскольку не всех удастся отпустить с работы для очных занятий. 28% опасаются, что увеличение нагрузки из-за отсутствия коллег, уехавших учиться, приведет к росту числа жалоб от пациентов.
Основатель «Справочника врача» терапевт Константин Хоманов сказал «Коммерсанту», что грамотно составленная программа онлайн-обучения позволяет экономить время и деньги как специалистов, так и работодателей. По его мнению, онлайн-образование врачей нужно не запрещать, а строже контролировать. Медицинский директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али добавил, что использование технологий для обучения — «понятный, логичный и эффективный» инструмент, который особенно актуален для отдаленных регионов.