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Политика

Трамп показал «красную кнопку» для заказа колы

08:38 20.03.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие посетители Овального кабинета в Белом доме принимают «красную кнопку» за пульт запуска ядерного оружия. На самом деле она нужна для заказа любимого напитка президента — диетической колы. Об этом он сказал, беседуя с журналисткой телеканала Fox News Лорой Ингрем, обратило внимание РИА «Новости»

Во время экскурсии по Овальному кабинету Ингрем спросила американского президента, где находится кнопка для заказа диетической колы. 

«Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это для ядерного оружия. Они говорят, если я нажму на нее, то наступит конец света», — сказал американский президент, указав на прямоугольную коробку с красной кнопкой, расположенную за его рабочим столом. 

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В январе газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что после возвращения в Белый дом Трамп вернул в Овальный кабинет специальную кнопку, после нажатия которой в комнату вносят стакан колы. С возвращением Трампа также на стол возле камина вновь поставили бюст Уинстона Черчилля и военные флаги каждого рода войск.

Все это из рабочего кабинета в 2021 году убрал предшественник республиканца — 46-й президент США Джо Байден. После прихода Байдена в Овальном кабинете произошли и другие изменения. По данным агентства Associated Press, самой заметной переменой стал темно-синий ковер с президентской печатью в центре, использовавшийся при Билле Клинтоне. При Трампе ковер был светлым с узором в виде солнечных лучей. Кроме того, Байден вернул себе шторы времен Клинтона.

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Газета The Wall Street Journal отмечала, что Овальный кабинет является самым знаковым местом в Белом доме, поскольку используется для встреч с главами иностранных государств, важных переговоров с лидерами конгресса, а также для обращений президентов к нации в исторические моменты. Однако, как сообщалось, ремонт кабинета при передаче президентской власти происходит всего за несколько часов.

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