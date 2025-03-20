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Общество

Ученые поставили под сомнение теорию Вселенной

12:50 20.03.2025

Группа ученых выяснила, что неизвестная сила, отвечающая за расширение Вселенной, которую называют темной энергией, ослабевает. Исследователи предположили, что они находятся на пороге одного из крупнейших открытий в астрономии за последние годы, которое может «перевернуть» понимание теории Вселенной. Об этом сообщают Би-би-си и The Guardian.

В ходе исследования ученые использовали специальный спектроскопический прибор (DESI) в Национальной обсерватории Кит-Пик около Тусона, штат Аризона. Он состоит из пяти тысяч оптоволоконных «глаз», каждый из которых представляет собой роботизированный телескоп, сканирующий галактики на высокой скорости.

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Би-би-си отмечает, что изменения в темной энергии, которая раньше считалась постоянной, были зафиксированы еще в прошлом году, но тогда ученые объяснили это сбоем. «Сейчас доказательства более весомы, чем раньше. Мы также провели множество дополнительных исследований по сравнению с первым годом, и они дают нам уверенность в том, что результаты не обусловлены каким-то неизвестным эффектом в данных, который мы не учли», — заявил профессор Сешадри Надатур из Портсмутского университета.

По данным The Guardian, полученные учеными результаты при дальнейших исследованиях могут оказать серьезное влияние на теорию эволюции Вселенной и позволят допустить, что ее расширение может обратиться вспять и превратиться в «большое сжатие». 

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Предположение о том, что темная энергия достигла пика миллиарды лет назад, также станет первым за последние десятилетия существенным изменением в общепринятой теории Вселенной. Ученые считают, что темная энергия достигла пика, когда Вселенная была примерно в 70% от своего нынешнего возраста, и сейчас она примерно на 10% слабее

Темную энергию открыли в 1998 году. До этого ученые считали, что после Большого взрыва, создавшего Вселенную, ее расширение замедлится под действием силы гравитации, но американские и австралийские ученые выяснили, что оно наоборот ускоряется. По оценкам ученых, темная энергия составляет около 70% Вселенной. Остальная ее часть — темная и обычная материи.

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