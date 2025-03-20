Ученые поставили под сомнение теорию Вселенной

Группа ученых выяснила, что неизвестная сила, отвечающая за расширение Вселенной, которую называют темной энергией, ослабевает. Исследователи предположили, что они находятся на пороге одного из крупнейших открытий в астрономии за последние годы, которое может «перевернуть» понимание теории Вселенной. Об этом сообщают Би-би-си и The Guardian.
В ходе исследования ученые использовали специальный спектроскопический прибор (DESI) в Национальной обсерватории Кит-Пик около Тусона, штат Аризона. Он состоит из пяти тысяч оптоволоконных «глаз», каждый из которых представляет собой роботизированный телескоп, сканирующий галактики на высокой скорости.
Би-би-си отмечает, что изменения в темной энергии, которая раньше считалась постоянной, были зафиксированы еще в прошлом году, но тогда ученые объяснили это сбоем. «Сейчас доказательства более весомы, чем раньше. Мы также провели множество дополнительных исследований по сравнению с первым годом, и они дают нам уверенность в том, что результаты не обусловлены каким-то неизвестным эффектом в данных, который мы не учли», — заявил профессор Сешадри Надатур из Портсмутского университета.
По данным The Guardian, полученные учеными результаты при дальнейших исследованиях могут оказать серьезное влияние на теорию эволюции Вселенной и позволят допустить, что ее расширение может обратиться вспять и превратиться в «большое сжатие».
Предположение о том, что темная энергия достигла пика миллиарды лет назад, также станет первым за последние десятилетия существенным изменением в общепринятой теории Вселенной. Ученые считают, что темная энергия достигла пика, когда Вселенная была примерно в 70% от своего нынешнего возраста, и сейчас она примерно на 10% слабее
Темную энергию открыли в 1998 году. До этого ученые считали, что после Большого взрыва, создавшего Вселенную, ее расширение замедлится под действием силы гравитации, но американские и австралийские ученые выяснили, что оно наоборот ускоряется. По оценкам ученых, темная энергия составляет около 70% Вселенной. Остальная ее часть — темная и обычная материи.