Школьников повели в атаку с автоматами в честь дня рождения главы региона

На полигоне в Башкортостане в честь дня рождения главы республики Радия Хабирова собрали на военно-тактическую игру около 400 школьников, сообщило агентство «Башинформ». Детям раздали автоматы Калашникова и учили ходить в атаку, рассказал журналист Ильяс Батыргариев.

Школьников с 16 марта готовили к игре, поселив в казармах парка «Патриот» в Уфимском районе республики. На смену под названием «Мужской разговор» собрали пятнадцати- и шестнадцатилетних мальчиков, которые занимаются в военно-патриотических клубах, числятся в движении «Юнармия», состоят на учете в полиции, а также сыновей людей, погибших на войне с Украиной.

Четыре дня дети проходили огневую, строевую и воздушно-десантную подготовку, им объясняли, как оказывать медицинскую помощь, сообщило «Башинформ». 20 марта школьников разделили на две противоборствующие стороны для «двухсторонней тактической игры».

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Глава республики поставил детям в пример российского десантника Максима Серафимова, в честь которого назван башкортостанский парк «Патриот». Хабиров рассказал собравшимся, что военный погиб в феврале 2022 года, подорвавшись на гранате ради «спасения своих товарищей». «Вы получите здесь замечательные навыки», — сказал Хабиров участникам игры.

Школьники показали главе республики, как отражают атаки беспилотника и нападение «диверсионно-разведывательной группы условного противника». После этого Хабиров из командно-наблюдательного пункта «дал приказ на штурм позиций условного противника» и запустил сигнальную ракету, рассказали журналисты.

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«Взводные колонны при поддержке огня БМП атаковали позиции условного противника и захватили их знамя. <…> Одна из рот успешно прошла участок, зараженный отравляющими веществами», — сообщило «Башинформ».

Журналист Батыргариев опубликовал видео, на котором группа подростков отражала атаку беспилотника. По его словам, детям «создали все условия, в которых наши бойцы» находятся на войне с Украиной.

Хабиров заявил журналистам, что военная игра дала детям «важное и нужное», показав им «базовые вещи, которые должен знать настоящий мужчина».