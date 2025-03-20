Россияне стали реже ходить в рестораны

Жители России с начала 2025 года на треть реже стали ходить в рестораны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Почта банка», которое есть в распоряжении РИА «Новости».
Сообщается, что в 2025 году посещаемость российских ресторанов снизилась на 35%. Объем трат посетителей также уменьшился — на 19%. В то же время, по данным «Почта банка», средний чек в ресторанах увеличился на 17%, достигнув 841 рубля.
«Более редкое посещение ресторанов связано с растущими ценами на общепит, что побуждает значительную часть россиян разумнее относиться к тратам на питание и высвобождать средства на другие цели», — считают эксперты.
В исследовании говорится, что россияне также стали реже ходить в точки быстрого питания и иные заведения общепита — посещаемость уменьшилась на 12%, а траты на фастфуд — на 11%. По словам экспертов, средний чек практически не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 361 рубль.
«По оценке «Почта банка», снижение трат на фастфуд объясняется стремлением вести здоровый образ жизни и придерживаться принципов правильного питания», — рассказали в банке.
Согласно данным аналитического ресурса «Чек Индекс», на цены в общепите влияют инфляция, оплата труда персонала, аренда помещений и прочие операционные расходы. В Rostic’s, помимо инфляции и увеличения зарплат в условиях дефицита кадров, также указывают на рост логистических затрат и себестоимости продукции. При этом в компании отметили, что стараются держать цены ниже уровня инфляции.
«В последние полгода поставщики повышают цены чуть ли не каждые два месяца. Плюс растет стоимость других услуг, что, естественно, приводит к росту цен и среднего чека», — заявил РБК руководитель проекта сети лапшичных «Воккер» Антон Красулин. По его словам, несмотря на рост среднего чека в общепите, доходность бизнеса, наоборот, падает.