СМИ: Путин посоветовал не ждать быстрого завершения войны

Владимир Путин посоветовал российским бизнесменам «не быть наивными» и не ждать быстрого завершения войны, а также снятия международных санкций. Об этом телеграм-каналу Faridaily рассказали участники закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Разговор Путина с бизнесменами был почти целиком посвящен войне и мирным переговорам, рассказали Faridaily двое участников встречи и собеседник, знающий о ее содержании от других участников. Источники сделали из беседы вывод, что переговоры идут сложно и закончатся не быстро.

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«Президент посоветовал нам не быть наивными и понимать, какое количество людей и интересов задействовано в процессах, которые сейчас происходят», — заявил журналистам один из собеседников. Источник рассказал, что после выступления Путина понял, что «эту махину» войны с Украиной и санкции «так легко не развернуть».

Еще один бывший на съезде источник сообщил, что у российского президента был «позитивный, но объективный» настрой. Не было «безудержного оптимизма», что «получится быстро» договориться, сказал собеседник Faridaily.

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Путин призвал бизнесменов не радоваться раньше времени и «не рассчитывать, что санкции снимут завтра» и что все будет, как до войны, передал содержание выступления источник, знающий о содержании разговора по словам участников. Путин считает, что США и Запад «все равно придумают, как на нас давить, даже если санкции снимут», заявил источник.

В открытой части мероприятия Путин говорил, что российскому бизнесу не стоит в ближайшее время рассчитывать на полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала, а также на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей. «Как было прежде, уже не будет», — добавил Путин.

Съезд РСПП состоялся 18 марта, в нем принимали участие бизнесмены, топ-менеджеры госпредприятий и чиновники правительства. Путин выступал на мероприятии непосредственно перед телефонным разговором с президентом США Дональдом Трампом.