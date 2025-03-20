СМИ: ЕС передумал конфисковать российские активы

Страны Евросоюза окончательно отказались от любых планов по конфискации российских активов, которые заморожены на счетах европейских финансовых институтов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на имеющийся в редакции текст выводов саммита стран ЕС.

Журналисты сообщают, что на состоявшейся 20 марта встрече европейских дипломатов был утвержден окончательный отказ от идеи конфисковать российские активы. «Люди начинают понимать, что иметь эти активы может быть важнее, чем конфисковать их, не зная при этом, что с ними делать», — рассказал Deutsche Welle один из дипломатов перед началом саммита.

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По данным издания, против конфискации более 200 миллионов евро, принадлежащих России, выступили сразу несколько стран ЕС. Они сослались на несоответствие этой меры законодательству Евросоюза и опасность создания подобного прецедента для конкурентоспособности европейских стран на рынке финансовых услуг. Журналисты также утверждают, что в ЕС считают эти деньги рычагом давления на Россию во время мирных переговоров, в то время как Украину можно поддерживать и на проценты от замороженных средств.

«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной», — такая формулировка, как сообщает Deutsche Welle, согласована лидерами стран ЕС по итогам саммита.

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Источник журналистов также сообщил, что страны ЕС уже начинают размышлять о возможном сроке прекращения огня в российско-украинской войне и подписании мирного соглашения. Поскольку никто не знает, через какое время стороны конфликта будут готовы к урегулированию, Евросоюз хочет сохранить максимальное количество «карт» для переговоров.

Deutsche Welle утверждает, что страны ЕС при этом отметили, что готовы усилить давление на Россию с помощью введения новых санкций и усиления контроля над соблюдением уже действующих.