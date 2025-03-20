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Общество

МТС закрывает свой аналог YouTube

07:57 20.03.2025

Компания МТС с 1 июня закрывает свой видеохостинг Nuum — аналог YouTube и TikTok, запущенный в конце 2023 года. Эксперты считают, что в России просто нет спроса на новые платформы. Об этом пишет РБК.

Сообщается, что технологическую инфраструктуру платформы передадут рекламному подразделению МТС AdTech. По словам представителя компании, подобные решения, в том числе о закрытии видеохостинга, были приняты «в связи с новой стратегией трансформации компании». До 1 июня у пользователей будет возможность выгрузить себе необходимый контент, подчеркнули в компании.

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В мае 2024 года руководство Nuum сообщало, что компания МТС выделила на развитие сервиса шесть миллиардов рублей. По задумке авторов проекта, видеоплатформа должна была стать аналогом YouTube и TikTok для пользователей от 18 до 24 лет, преимущественно мужчин.

По данным Mediascope, в феврале 2025 года месячная аудитория Nuum среди пользователей старше 12 лет составила 901,5 тысячи человек, а суточная — 71 тысячу. Для сравнения, у TikTok в России за тот же период эти показатели достигли 68,7 миллиона и 35,1 миллиона соответственно.

В том же месяцев «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что стратегия развития Nuum пересматривается и с начала года уволились до 80% штата. 

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Эксперты называют разные причины, почему МТС не удалось развить видеохостинг. По словам главы агентства TelecomDaily Дениса Кускова, окупаемость Nuum была несопоставима с вложениями МТС. По его мнению, создать в России сервис, «который всех порвет», практически невозможно — не только технически, но и с точки зрения продвижения.

«По большому счету, это ставит под вопрос развитие и других подобных платформ в России, так как на них просто не будет спроса. Если YouTube снова заработает, большинство пользователей вернется именно туда, как бы это ни было обидно», — утверждает он.

Руководитель спецпроектов «Руцентр» Алексей Замесов отметил, что рассчитывать на успех, запуская очередной видеохостинг без «астрономических затрат» на маркетинг, — бесперспективно.

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