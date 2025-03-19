Зумеры начали праветь из-за соцсетей

Новые исследования показывают рост консервативных взглядов среди зумеров, сообщает The Independent со ссылкой на результаты опроса, который провели британские социологические и научные организации. Почти две трети опрошенных мужчин заявили, что от них ждут слишком многого для поддержки гендерного равенства.

Почти половина опрошенных посчитали, что нападение нельзя считать изнасилованием, если жертва не сопротивляется, около трети респондентов мужского пола заявили, что мужчину нельзя назвать мужчиной, если он не работает и занимается исключительно домашним хозяйством. Одна из возможных причин — распространение правоконсервативной риторики в социальных сетях.

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Профессор и директор Глобального института женского лидерства в Королевском колледже Лондона Хиджунг Чунг утверждает, что политики, инфлюенсеры и СМИ публикуют в соцсетях все больше контента об «угрозах» феминизма и гендерного равенства.

Она рассказала журналистам, что молодые люди могут копировать эти аргументы, поскольку видят в них объяснение причин собственных социальных проблем. К ним профессор отнесла отсутствие хорошей работы и возможностей для продвижения по «лестнице недвижимости». Чунг отметила, что зумеры могли не успеть столкнуться с гендерным неравенством на работе или при разделении домашних обязанностей — из-за этого им может казаться, что общество говорит только о поддержке женщин, забывая про сложности мужчин.

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Также журналисты отметили, что существуют и другие исследования, доказывающие, что алгоритмы социальных сетей способствуют распространению женоненавистнического контента. Он часто рекомендуется тем, кто смотрит ролики по теме одиночества или самосовершенствования. Например, соцсеть TikTok в четыре раза увеличила количество такого контента всего за пять дней эксперимента. Распространению таких нарративов помогает то, что молодые люди склонны доверять информации из постов в соцсетях, которые набирают наибольшее количество лайков.