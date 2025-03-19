В московском пруду нашли тела двух детей

В пруду города Щербинка, расположенном в Новой Москве, нашли тела восьмилетнего мальчика и семилетней девочки. Об этом говорится в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Тела двух детей обнаружили накануне вечером, 18 марта. Согласно предварительным данным, дети вышли на тонкий лед водоема, провалились и ушли под воду. Точные причины обстоятельств произошедшего пока не установлены, однако считается, что это было не убийство.

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На опубликованном прокуратурой снимке с места происшествия видно, что пруд покрыт тонким льдом, который раскололся с одной стороны, образовав полынью. «Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении прокуратуры.

Сотрудники ведомства попросили родителей объяснить детям об опасностях нахождения на льду.

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Ранее в Уфимском районе в Башкирии ребенок из любопытства вышел на хрупкий лед озера и не смог вернуться обратно сам. Его удалось спасти. «Спасатели Госкомитета РБ по ЧС и пожарные МЧС Башкортостан с помощью страховки, спасательного жилета и спасательного круга вывели ребенка со льда озера Ольховое и передали скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

8 марта в Московской области две девочки провалились под лед реки Химка, одна из них погибла. Следственное управление СК по региону сообщило, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

По данным следователей, две девочки оказались на льду реки без сопровождения взрослых. В подмосковной прокуратуре уточнили, что они находились в 70 метрах от берега. Одну из девочек удалось спасти.



