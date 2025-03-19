EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В московском пруду нашли тела двух детей

13:19 19.03.2025

В пруду города Щербинка, расположенном в Новой Москве, нашли тела восьмилетнего мальчика и семилетней девочки. Об этом говорится в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Тела двух детей обнаружили накануне вечером, 18 марта. Согласно предварительным данным, дети вышли на тонкий лед водоема, провалились и ушли под воду. Точные причины обстоятельств произошедшего пока не установлены, однако считается, что это было не убийство.

Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров
Мир15 минут чтения

На опубликованном прокуратурой снимке с места происшествия видно, что пруд покрыт тонким льдом, который раскололся с одной стороны, образовав полынью. «Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении прокуратуры. 

Сотрудники ведомства попросили родителей объяснить детям об опасностях нахождения на льду.

Патриархат сокращает жизнь
Патриархат сокращает жизнь
Мужчины живут меньше женщин из-за гендерных стереотипов. В России ситуация одна из худших в мире
Общество10 минут чтения

Ранее в Уфимском районе в Башкирии ребенок из любопытства вышел на хрупкий лед озера и не смог вернуться обратно сам. Его удалось спасти. «Спасатели Госкомитета РБ по ЧС и пожарные МЧС Башкортостан с помощью страховки, спасательного жилета и спасательного круга вывели ребенка со льда озера Ольховое и передали скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

8 марта в Московской области две девочки провалились под лед реки Химка, одна из них погибла. Следственное управление СК по региону сообщило, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). 

По данным следователей, две девочки оказались на льду реки без сопровождения взрослых. В подмосковной прокуратуре уточнили, что они находились в 70 метрах от берега. Одну из девочек удалось спасти.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Мир
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров
15 минут чтения
Патриархат сокращает жизнь
Общество
Патриархат сокращает жизнь
Мужчины живут меньше женщин из-за гендерных стереотипов. В России ситуация одна из худших в мире
10 минут чтения
Сестры из рыжего дома
Криминал
Сестры из рыжего дома
Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день
13 минут чтения
Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
Мир
Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
После смертоносной трагедии они требуют борьбы с коррупцией и отставок чиновников
8 минут чтения
А был ли котел, помогла ли труба
Политика
А был ли котел, помогла ли труба
И передает ли Путин «сигналы», переодевшись в форму охранника?
5 минут чтения
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Общество
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Тут я чувствую себя как дома, соседи носят мне фрукты ведрами и называют своей русской подругой
15 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования