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Общество

Россия вошла в топ-5 стран по числу утекших личных данных

15:20 19.03.2025

В 2024 году в России было зафиксировано 1,58 миллиарда утекших в сеть записей, что вывело страну на пятое место в мировом рейтинге по этому показателю. Об этом говорится в отчете группы компаний InfoWatch, который имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно отчету, число утекших в сеть личных записей из России выросло на 31,7% по сравнению с 2023 годом. По данным аналитиков, год назад страна находилась в топ-7 рейтинга.

По итогам 2024 года, Россию обгоняют США, Китай, Индия и Испания. Так, из Соединенных штатов попали в сеть 5,53 миллиарда записей, из Китая — 3,93 миллиарда, из Индии — 2,34 миллиарда, а из Испании — 2,08 миллиарда. При этом число утекших данных из США, Индии и Китая снизилось на 32-69%, утверждают аналитики. По их словам, это связано с «принятыми ранее регулятивными мерами по укреплению безопасности». 

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В отчете говорится, что США продолжают лидировать по числу фактов утечек, составляя 36,1% от всех случаев в мире. В России же в 2024 году произошла каждая 12-я утечка, что составляет 8,5%. В абсолютных цифрах в США зафиксировано 3 310 утечек (по сравнению с 4 823 в 2023 году), в России — 778 утечек (при 786 в 2023 году). Аналитики утверждают, что России удалось замедлить рост числа утечек, хотя доля увеличилась с 6,4% до 8,5% на фоне общего сокращения утечек в мире.

В 2024 году в мире произошло 9 175 утечек информации из государственных и частных организаций, что на 25,2% меньше, чем в 2023 году (12 265 утечек). Общее количество утекших записей в 2024 году составило 26,77 миллиарда, в то время как в 2023 году эта цифра достигала 48,46 миллиарда. Аналитики отмечают, что 2023 год остался рекордным по количеству инцидентов, приведших к утечке данных.

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По данным InfoWatch, в 2024 году в мире лидирующие позиции по количеству утечек занимают торговля, промышленность, IT-сектор и сама информационная безопасность, госорганы и банки. Торговый сектор в этом году обогнал IT-индустрию, заняв второе место, в то время как другие места в рейтинге остались неизменными по сравнению с 2023 годом.

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