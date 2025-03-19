Названо число столкнувшихся с политическими уголовными делами россиян

В России за последние 13 лет 5038 человек стали фигурантами политически мотивированных уголовных дел. Об этом говорится в отчете правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

По данным правозащитников, из общего числа фигурантов в настоящее время преследуют 3 170 человек, 1 539 из них находятся в заключении. Сообщается, что с 2012 года российские суды вынесли 3242 приговора. Оправдания удалось добиться лишь 11 людям — это 0,2% случаев от общего числа приговоров. Суммарный срок приговоров, как выяснили правозащитники, составил 12 763 года.

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В отчете говорится, что на момент начала преследования 37 человек были несовершеннолетними, еще 1176 людям не было и 30 лет. В ходе следствия и во время заключения 299 человек подверглись различным формам насилия, а 293 имели или продолжают испытывать проблемы со здоровьем, утверждают правозащитники.

Согласно базе «ОВД-Инфо», чаще всего политически мотивированные уголовные дела возбуждали по статьям об организации деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК), организации деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК) и публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК).

Правозащитники выяснили, что почти половину уголовных дел возбудили после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Наибольшее количество людей стало фигурантами политически мотивированных уголовных дел в 2022 году — 859 человек. Самой распространенной «антивоенной» статьей стала статья о распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК) — «ОВД-Инфо» стало известно о 362 таких делах.

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Правозащитники ведут базу политических преследований еще с 2012 года. По словам редактора дата-отдела ОВД-Инфо Тимура Хайрутдинова, подобные дела в России заводили и до этого, «но не в таком масштабе».

