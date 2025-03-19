Большинство методов лечения боли в спине оказались неэффективными

Австралийские исследователи под руководством доктора Эйдана Кэшина из центра воздействия боли в независимом некоммерческом медицинском исследовательском институте Neuroscience Research Australia выяснили, что только шесть из 56 нехирургических методов лечения боли в спине эффективны. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, ученые проанализировали 301 предыдущую работу других исследователей из 44 стран мира, включая страны Европы, Северной Америки и Азии, в которых изучались различные методы лечения боли в спине, в том числе комбинированные. Среди них были прием обезболивающих и противовоспалительных препаратов, иглоукалывание, растяжка, массаж, лазерная и светотерапия, а также манипуляции на позвоночнике.

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Ученые утверждают, что лишь 10% из этих методов дают какой-либо эффект, в то время как остальные либо не приносят никакой пользы, либо вовсе усугубляют состояние.

«Эффективность большинства методов лечения остается неопределенной. Мы не нашли достоверных доказательств существенной эффективности ни одного из включенных в обзор методов лечения», — говорится в исследовании.

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По словам ученых, единственное лечение, которое помогает людям с острой болью в пояснице, — это нестероидные противовоспалительные препараты. Также они назвали пять методов лечения, которые приносят некоторое облегчение при хронической боли в пояснице. Среди них — физические упражнения, тейпирование и антидепрессанты.

При этом физические упражнения, а также прием глюкокортикоидов и парацетамола не помогают при острой боли. Антибиотики и анестетики, в свою очередь, неэффективны при лечении хронической боли.