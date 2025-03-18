Страна ЕС запретила гей-парады

Парламент Венгрии запретил проводить мероприятия, нарушающие права детей, в том числе принятый в 2021 году закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» среди несовершеннолетних. Новый закон также вводит штрафы за участие в незаконном собрании или его организацию в размере до 200 тысяч форинтов (около 550 долларов). Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Новый закон позволит властям Венгрии запрещать публичные мероприятия, которые они посчитают нарушающими права детей. Одновременно депутаты разрешили полицейским использовать систему распознавания лиц, чтобы искать участников несогласованных акций. Штрафы за участие в таких мероприятиях закон предписывает направлять на программы по защите детей.

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На сайте Государственного собрания Венгрии сказано, что законопроект внесли депутаты от партий «Фидес — Венгерский гражданский союз» и «Христианско-демократической народной партии», составляющих правящую коалицию. В поддержку закона проголосовали 136 депутатов, против выступили 27 парламентариев.

DW сообщает, что оппозиционные депутаты в знак протеста зажигали дымовые шашки и исполняли гимн СССР, намекая на консервативный характер поправок в законодательство.

Уполномоченный Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти призвал президента Венгрии Тамаша Шуйока наложить вето на законопроект. Это требование поддержали организаторы Budapest Pride — парада, который проводится в Венгрии с 1995 года. «Мы будем отстаивать интересы всех венгров, мы не позволим венгерскому правительству запретить прайды и скатиться к фашистской диктатуре», — заявило ЛГБТ-движение.

Закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» среди несовершеннолетних был принят в Венгрии в 2021 году.