В середине октября депутаты Госдумы провели первое слушание по законопроекту против «ЛГБТ-пропаганды» — а 27 октября он был принят в первом чтении. Идея запретить «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди граждан любых возрастов встретила сопротивление: открытое письмо против инициативы подписали больше двух тысяч человек, а депутатам Госдумы за несколько недель поступило 14 тысяч обращений. «Холод» попросил экспертов правозащитной ЛГБТ-организации «Сфера» Ольгу Размахову и Александра Белика ответить на самые распространенные и стереотипные вопросы об ЛГБТ-персонах.

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Я привык к словам «гомосексуализм» и «гомосексуалист», но мне говорят, что это неправильно. Почему?

Суффиксы «-изм» и «-ист» добавляют в основном для обозначения идеологии, системы взглядов, патологии или болезни. А гомосексуальность в советские времена считали болезнью, поэтому использовали термины «гомосексуализм» и «гомосексуалисты». Сейчас ученые не считают сексуальную ориентацию ни идеологией, которую можно кому-то привить, ни патологией, которую можно вылечить. Поэтому корректно использовать нейтральные слова «гомосексуал» и «гомосексульность».

Что входит в аббревиатуру ЛГБТК+ и для чего добавили К+?

Аббревиатура ЛГБТ возникла в английском языке для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей. Позже она начала меняться и расширяться: возникли популярные вариации ЛГБТ+, ЛГБТК+ и другие.

Опыт сексуального и гендерного самоопределения может быть самый разный, и для его репрезентации необходим язык, который наиболее точно и корректно может его описать.

«К» в конце аббревиатуры — это собирательное понятие «квир», которое обозначает людей, чья идентичность отличается от общепринятых вариантов. Даже идентичности ЛГБТ-персон могут не отражать опыт человека, и тогда он использует слово «квир».

Иногда в аббревиатуре встречается и «+» — этот знак нужен для того, чтобы подчеркнуть право людей на самоопределение и то, что не они должны вписывать себя в существующий язык, так как он меняется в зависимости от потребностей носителей.

Почему постоянно появляются новые гендеры? Сколько их существует?

У рефлексии собственного гендерного опыта нет конечного результата. Из-за того, что большинство общается на бинарном языке, который делит всех на мужчин и женщин, мы не видим разнообразия представлений людей о себе. По сути, сколько людей в мире — столько и гендеров. Другой вопрос, что далеко не у всех есть потребность в поиске подходящего слова, которое могло бы описать их опыт. И это тоже нормально.

А зачем гей-парады? Гетеросексуалы же их не проводят!

ЛГБТ-парады возникли в XX веке как ответ на дискриминацию. Это не пропаганда чего-то, а, напротив, борьба людей за свои права, которые продолжают нарушать. Парады проводят, чтобы государства и их граждане обращали внимания на социальную группу и ее потребности.

К сожалению, мир очень далек от равноправия: в одних странах все еще убивают за ориентацию, в других — не признают однополые браки. В странах, где с правами ЛГБТ-персон ситуация обстоит лучше, парад может выглядеть просто как яркий праздник, но и это не повод считать его пропагандой: так люди выражают радость, что происходят изменения, а их жизнь становится качественнее и безопаснее.

Почему некоторые называют себя «оно»/«они»? Что это значит?

Наше представление о мире и людях отражается в языке. В том числе язык отражает самоопределение человека. Для кого-то ближе определять себя не через привычные большинству «он/она», а через другие гендерные маркеры: у каждой персоны, которая будет использовать их, может быть собственное объяснение такого выбора.

К языку стоит относиться максимально гибко и иметь в виду, что во многих языках нет такого четкого деления на два гендера, как в русском.

Можно ли стать геем из-за «пропаганды ЛГБТ»?

Гомосексуальность — это вариация нормы. По разным исследованиям, в мире насчитывается от 5 до 12% ЛГБТ-персон независимо от того, разрешена «ЛГБТ-пропаганда» или нет. Научные исследования показывают, что гомосексуальность — это не выбор, а значит, мнение о «пропаганде» и ее влиянии на ориентацию людей не соответствует реальности. Исследования доказывают, что дети из однополых семей ничем не отличаются от детей разнополых пар. И нет ничего опасного или негативного в гомосексуальности.

Что такое каминг-аут? Его могут делать все ЛГБТ-персоны?

Каминг-аут — это процесс, когда человек по собственному желанию делится с другими информацией о своей ориентации или идентичности. Это очень важно для ментального здоровья, ощущения свободы и возможности не скрывать значимую часть жизни от других людей.

Он важен как на индивидуальном, так и на политическом уровне, так как позволяет объединяться в сообщества и движения, повышать видимость ЛГБТ-персон и требовать соблюдения их прав.

Можно ли «вылечить» гомосексуальность?

Нельзя вылечить то, что не является патологией. Современная наука, в том числе психология и психиатрия, говорят о том, что не существует никакой «конверсионной терапии» (изменение ориентации или гендерной идентичности. — Прим. «Холода»). Тем не менее есть конверсионные методы, которые приравниваются к пыткам, так как они разрушают психику человека. Нет ни одного исследования, которое подтверждало бы эффективность этих методов, но есть масса тех, которые говорят об их вреде.

Любые разговоры об изменении ориентации считаются стигматизацией — менять нужно не ориентацию людей, а общество, которое считает ЛГБТ-персон неправильными.

Зачем нужны однополые браки?

В некоторых странах легальны однополые браки или только гражданские партнерства. Они нужны негетеросексуальным людям по многим причинам. Во-первых, для прохода в больницу к своему партнеру. Во-вторых, это дает шанс получить налоговые льготы, например, сниженные проценты по ипотеке, которые доступны гетеросексуальным супругам. Наконец, законные формы союзов нужны для усыновления родных детей одного из партнеров.

Сейчас часть этих проблем можно решить с помощью доверенности или заявлений в органы опеки о том, кто будет опекуном ребенка после смерти его родителя. Но ни одна такая бумага не даст, к примеру, возможности длительных свиданий в СИЗО, если один из супругов окажется в тюрьме, или прав, перечисленных выше. Единственный способ получить их — оформить брак в другой стране: есть положительная юридическая практика, которая показывает, что такой союз может признаваться в России.