СМИ: Россия предлагает зарубежным компаниям покупать «пока еще дешевый» газ

Руководители одной из крупнейших российских газовых компаний обращались к зарубежным покупателям с предложением заключить контракты на сжиженный природный газ, «пока он еще дешев». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в газовой отрасли.
По их словам, сотрудники «Новатэка», которые представляли компанию на крупнейшем нефтяном форуме в Нью-Дели в феврале, убеждали индийских импортеров, что ситуация с санкциями против «Арктик СПГ-2» скоро изменится.
Собеседники агентства утверждают, что президент США Дональд Трамп намерен вести переговоры с Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине и, в конечном итоге, может отменить санкции. Однако, реальность не столь однозначна и нет никаких гарантий, что Трамп действительно ослабит ограничения в отношении России, пишет Bloomberg.
«Рынок уже некоторое время ожидает, что это станет частью соглашения по Украине, но я пока не видел никаких признаков того, что Россия рассчитывает на отмену санкций против СПГ. Я не думаю, что потенциальные покупатели будут рисковать. Скорее, они подождут официальной отмены санкций», — заявил управляющий директор Eikland Energy AS и эксперт по нефти и газу Кьелл Эйкланд.
Агентство отметило, что флагманский проект на Крайнем Севере «Арктик СПГ-2» должен был стать «символом газовой мощи России», даже при минимальных продажах по трубопроводам в Европу. Однако, из-за санкций США, предприятие стоимостью более 21 миллиарда долларов, возглавляемое «Новатэком», в прошлом году остановило производство. Компания начала собирать теневой флот танкеров для перевозки сжиженного природного газа, но эти суда по-прежнему простаивают.
Представители «Новатэка» и «Арктик СПГ-2» не ответили на запрос агентства с просьбой прокомментировать ситуацию. Белый дом также не ответил на просьбу дать комментарий.
«Новатэк» — крупнейшая частная газовая компания в России. Согласно информации на сайте компании, в 2023 году она добыла 82 миллиарда кубометров газа и заняла пятое место в мире среди публичных газодобывающих компаний. По информации «Новой газеты Европа», крупнейшим акционером «Новатэка» является Геннадий Тимченко, друг Владимира Путина.
В 2018 году компания запустила проект «Арктик СПГ-2» — строительство трех линий по производству сжиженного газа общей мощностью 19,8 миллиона тонн в год, что на 3,3 миллиона тонн больше, чем у предыдущего проекта «Ямал СПГ».