Филипп Киркоров рассказал о смерти своего отца

Певец Филипп Киркоров сообщил на своей странице в инстаграме о смерти его отца, Бедроса Киркорова. Ему было 92 года.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. цените каждое мгновение, проведенное с родными», — написал Киркоров.

РИА «Новости» сообщили со ссылкой на представителя Филиппа Киркорова, что причиной смерти его отца стала остановка сердца.

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В декабре прошлого года телеграм-канал Mash утверждал, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У артиста якобы диагностировали двустороннюю пневмонию и жидкость в легких. При этом спустя месяц Екатерина Успенская, представительница Филиппа Киркорова, заявила РБК, что эта информация не соответствует действительности.

О госпитализации Бедроса Киркорова сообщалось также осенью прошлого года. Представители его сына тогда заявили, что артист находился «не в реанимации» и «в хорошем состоянии». В то же время источник РЕН ТВ утверждал, что Киркорова доставили в реанимацию.

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Бедрос Киркоров родился в болгарском городе Варна 2 июня 1932 года. Там он получил специальность сапожника, однако в 1960-х он переехал в Москву, где закночил отделение музыкальной комедии Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (сейчас — Российский институт театрального искусства — ГИТИС). Мастером курса Киркорова был Борис Покровский.

Артист начал выступать, еще будучи студентом. За время своей карьеры он записал десятки песен на радио и выступил со многими коллективами и исполнителями, в частности с Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и своим сыном. Также Киркоров выступал как солист Московской областной филармонии. В 1992 году он получил звание заслуженного артиста, а в 2012 году — народного.