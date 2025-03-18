Бывшая жена обвинила российского психиатра в систематическом насилии

Бывшая жена петербургского психиатра Николая Постникова, которого ранее пациентки обвинили в домогательствах и насилии, рассказала изданию «Коса», что мужчина избивал ее во время совместной жизни. По словам Ирины, домашнее насилие со стороны Постникова началось вскоре после рождения ребенка.

«У меня была послеродовая депрессия, и я не понимала, что происходит. Я думала, это я виновата, что он меня бьет, потому что я “истероидная психопатка” — так он меня называл, а еще мразью, сумасшедшей, кричал “Сдохни, тварь!” Пытался изолировать от друзей и говорил, что мои подруги “сумасшедшие”» — рассказала женщина.

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По данным издания, Ирина вышла замуж за психиатра в 1987 году, когда им обоим было по 20 лет. Женщина утверждает, что долго скрывала домашнее насилие, так как Постников угрожал забрать у нее ребенка, доказав в суде, что она «невменяемая». В 1991 году, по ее словам, мужчина мучал и избивал ее на протяжении двух дней. После этого женщина проснулась «с заплывшим глазом с огромным синяком».

Ирина говорит, что увидев следы побоев мужчина испугался, «вызвал свою мать» и ушел. Вечером того дня она уехала с ребенком к родителям и вскоре подала на развод. Женщина вспоминает, что долгое время стыдилась рассказывать о домашнем насилии — думала, что с ней «что-то не так». Теперь она считает, что ее бывший муж — «манипулятор, шантажист и очень непорядочный человек».

По данным «Косы», сам Николай Постников продолжает психиатрическую практику и работает в клинике АландМед, прием в которой стоит шесть тысяч рублей. На вопросы издания психиатр отвечать не стал и заблокировал журналистку.

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В 2024 году «Коса» поговорила с бывшей пациенткой психиатра Александрой Ерохиной, которая обвинила его в манипулировании, насилии и угрозах после того, как он вступил с ней в романтические отношения. Сам психиатр утверждал, что Ерохина преследовала его и разбила лобовое стекло его автомобиля.

По данным издания, в настоящее время Ерохина посещает терапевтические встречи для людей с зависимостями. В мае 2024 года девушку госпитализировали в психиатрическую клинику в «критическом состоянии», после чего она отправилась в закрытый реабилитационный центр. Там она пыталась справиться с эмоциональной зависимостью от отношений с психиатром, которые считает травмирующими.



