Минфин предложил провести «большую приватизацию» 

Министерство финансов России готовит предложения по «большой приватизации», заявил министр финансов Антон Силуанов на коллегии Росимущества, передает ТАСС. Министр считает возможным сделать «этот вопрос» актуальным на фоне национализации крупных предприятий по искам Генпрокуратуры и согласно указам Владимира Путина, сообщило РБК.

«На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году», — заявил Силуанов. По его словам, госкомпаниям требуются новые стратегии развития, чтобы «повысить вовлечение в достижение национальных целей».

Точного списка предприятий для «большой приватизации» еще не существует, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Сейчас в списке на приватизацию находится 30 госкомпаний, за последнее время «произошла его усушка», уточнил замминистра. Названия компаний он не упомянул.

А был ли котел, помогла ли труба И передает ли Путин «сигналы», переодевшись в форму охранника? Политика 5 минут чтения

В 2026 году правительство планировало выставить на продажу семь компаний, сказал Моисеев. По его оценке, в результате в госбюджет может поступить от 100 млрд до 300 млрд рублей. Для подготовки госкомпаний к приватизации потребуется «реально год-полтора подготовки», поскольку не все из них являются акционерными обществами и им придется менять «юридическую структуру и форму».

По словам Силуанова, до конца года правительство ожидает более 400 млрд рублей дивидендов. В будущем Минфин собирается увеличить продажи находящихся в собственности государства акций компаний до одного триллиона рублей. В этом году ведомство намерено разместить на фондовом рынке акции госкорпорации «Дом.РФ» на 15 миллиардов рублей, сказал министр.

Верните мой фрустайл с кактусом Что стало с едой и напитками из середины 2000-х, которые продавались в школьных буфетах и ларьках Интернет и мемы 10 минут чтения

В Госдуме правительству посоветовали вспомнить другой «метод нахождения средств» —конфискацию «награбленного, отнятого, отжатого многомиллиардного в долларах состояния». Прежде чем начинать «большую приватизацию», надо проверить участников приватизации 1990-2000-х годов, заявил RTVI замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

Начиная с 2023 года по искам Генпрокуратуры в России национализировали частные активы Ивановского завода тяжелого станкостроения, заводов группы ЧЭМК, крупного производителей формалина и метанола «Метафракс Кемикалс», автодилера «Рольф», производителя макарон «Макфа». Указами Путина были национализированы, в частности, активы финской компании Fortum и французского производителя молочных продуктов Danone.

Некоторые национализированные активы уже получили новых частных владельцев. Российский бизнес Danone достался бывшему подчиненному Рамзана Кадырова, экс-замминистра сельского хозяйства Чечни Руслану Алисултанову.