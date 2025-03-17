Во Франции захотели вернуть себе статую Свободы

Депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть Парижу статую Свободы, которую французский народ подарил Америке к столетию независимости. По его словам, Вашингтон больше не олицетворяет те ценности, которые побудили Францию на этот дар, пишет AFP со ссылкой на выступление Глюксманна на съезде левоцентристской партии Place publique.

«Мы собираемся сказать американцам, которые решили встать на сторону тиранов, американцам, которые уволили исследователей за требование научной свободы: верните нам статую Свободы! Мы подарили ее вам, но, видимо, вы ее презираете», — заявил политик.

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По данным AFP, Глюксманн, активно поддерживающий Украину, подверг резкой критике радикальное изменение политики президента США Дональда Трампа в отношении войны. Кроме этого, он осудил сокращение финансирования американских научных институтов, что побудило французское правительство запустить инициативу по привлечению уволенных специалистов во Францию.

«Второе, что мы собираемся сказать американцам: если вы хотите уволить своих лучших исследователей, если вы хотите избавиться от людей, которые благодаря своей свободе, инновационному мышлению, сомнениям и исследованиям сделали вашу страну ведущей мировой державой, то мы их примем», — подчеркнул Глюксманн.

Депутат также раскритиковал лидеров французских ультраправых, назвав их «фан-клубом» Трампа и миллиардера Илона Маска, который активно поддерживает политику президента по сокращению расходов. Агентство напомнило, что с тех пор как Трамп вернулся в Белый дом в январе, его администрация сократила федеральное финансирование научных исследований и попыталось уволить сотни федеральных сотрудников, работающих в сфере здравоохранения и климатических исследований.

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Статуя Свободы была изготовлена во Франции под руководством скульптора Огюста Бартольди в XIX веке. Медную статую Франция решила подарить Соединенным штатам в честь столетия Декларации независимости США. Национальный памятник торжественно открыли в гавани Нью-Йорка 28 октября 1886 года. В Париже, как пишет AFP, есть гораздо меньшая копия этой статуи, расположенная на небольшом острове на Сене в Париже.

