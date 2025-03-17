Россияне пожаловались на блокировки счетов в телеграм-кошельке

Бывшие сотрудники региональных штабов Алексея Навального Даниил Чебыкин и Лев Гяммер сообщили, что телеграм-бот Wallet заблокировал их криптовалютные счета после того, как Росфинмониторинг внес их в список «террористов и экстремистов».

Основателя «Омского гражданского объединения» Чебыкина внесли в перечень «экстремистов» 7 февраля. На следующий день Wallet заморозил криптовалюту в его кошельке. «Потеря невелика, ~170 USDT. Но хотел предупредить всех антивоенных россиян о ситуации, потому что всем ясно как сейчас возбуждаются уголовные дела в России по фейкам, оправданию терроризма, донатам и т.д. А криптой пользуются много кто, особенно учитывая какие сложности с открытием карточек», — сообщил основатель «Омского гражданского объединения».

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По словам главного редактора «Скат media» Гяммера, он также потерял около 100 долларов в Wallet после того, как в сентябре 2023 года его внесли в список Росфинмониторинга.

Журналист-расследователь и автор книги «Крипта» Андрей Захаров сообщил, что бот Wallet внешне выглядит как часть интерфейса Telegram, но сам мессенджер утверждает, что это отдельный сервис. Захаров отмечает, что связанные с Telegram люди считают создателем Wallet предпринимателя Дмитрия Еремеева, близкого к основателю Telegram Павлу Дурову.

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«С одной стороны, преимущество Wallet, как и Tribute, — в том, что они работают как с иностранной валютой, так и с рублями. С другой, если ты работаешь с рублями, то так или иначе вынужден соблюдать российские законы. Об этом нужно как минимум знать при использовании этих сервисов — но для кого-то это будет знаком, что их нельзя использовать. Тут каждый оценивает риски», — объяснил Захаров.

Внесение в российский список «террористов и экстремистов» в некоторых случаях может влиять и на покинувших страну россиян, так как международное агентство по борьбе с экстремизмом и терроризмом FATF отправляет эту информацию в том числе в банки «недружественных» стран. Например, в августе 2024 года платежная система PayPal заблокировала счет бывшего пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш.