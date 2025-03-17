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Общество

Ответственность за убийство людей домашними животными хотят возложить на их владельцев

12:01 17.03.2025

Хозяева домашних животных, которые убили человека, должны нести за это уголовную ответственность. С такой инициативой, как пишет газета «Известия», выступил первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он подготовил законопроект, вносящий соответствующие поправки в статью 109 Уголовного кодекса России, которая предусматривает ответственность за «убийство по неосторожности». Документ предлагает дополнить ее новым пунктом — «Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными».

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По словам Бурматова, необходимость разработанного им законопроекта продиктована участившимися сообщениями о нападении на людей домашних животных, в частности, собак. «В последнее время в России участились случаи нападения домашних животных на людей, в том числе которые закончились летальным исходом. Это, например, трагедия в Ставрополе, где девятилетнюю девочку загрызли собаки. В полиции региона мне сообщили, что фигурантом дела оказалась женщина, у которой эти животные жили в доме, она их бесконтрольно плодила», — привел среди прочих  пример автор инициативы.

В соответствии с поправками, за совершение преступления, предусмотренного новым пунктом уголовной статьи, предлагается наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишением свободы на тот же период времени.

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«Считаю, что эта новая норма будет иметь большое превентивное значение для владельцев домашних животных, которые зачастую не наказываются должным образом, отделываясь уплатами штрафов», — отметил Бурматов. Он выразил уверенность, что одного лишь существования уголовной ответственности для владельцев животных за их действия будет достаточно, чтобы некоторые из них начали вести себя иначе.

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