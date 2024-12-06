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Общество

Курьеры стали зарабатывать больше врачей и айтишников

10:51 06.12.2024

Заработная плата курьеров на ноябрь 2024 года превысила зарплату, которую получают IT-специалисты, врачи,  учителя и журналисты. Эксперты связывают рост доходов курьеров с их дефицитом на рынке труда. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор сайта по поиску работы hh.ru и транспортной компании ПЭК.

По данным экспертов, медианная заработная плата курьеров за январь-ноябрь 2024 года выросла на 15% — до 115,6 тысяч рублей в месяц. Доход IT-специалистов к ноябрю тем временем составляет 114,2 тысячи рублей, врачей — 88,4 тысячи рублей, а учителей — 47 тысяч рублей.

По уровню оплаты труда курьеры также превзошли менеджеров по логистике и внешнеэкономической деятельности с зарплатой в 79,5 тысяч рублей, дизайнеров, которые получают 70 тысяч рублей, а также бухгалтеров и журналистов с доходами в 70 и 50,4 тысячи рублей, соответственно.

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Эксперты отмечают, что сейчас на рынке труда наблюдается дефицит курьеров. В январе-ноябре число вакансий доставщиков выросло за год более чем на 36%, а число резюме наоборот снизилось — на 9%.

В обзоре говорится, что за 11 месяцев 2024 года самым большим спросом пользовались пешие курьеры — показатель в их потребности вырос на 98%. Спрос в сегменте автомобильных курьеров сохранился на уровне 2023 года.

Эксперты выяснили, что помимо повышения заработной платы работодатели также предлагают курьерам гибкий график с возможностью самостоятельно выбирать рабочие смены, бонусы, надбавки и дополнительные социальные гарантии. Компании также обновили портрет кандидата на должность сотрудника службы доставки. Если раньше на такую работу принимали мужчин от 25 до 40 лет, то сейчас работодатели ищут мужчин и женщин 18–60 лет, включая студентов и пенсионеров.

В настоящее время в курьерах особенно нуждается логистическая отрасль. Самую высокую зарплату в 150 тысяч рублей предлагают поставщикам услуг населению, рассказали эксперты.

По данным курьерской службы для бизнеса Dalli, в России работают более миллиона курьеров, еще требуется не менее 200 тысяч. Директор по персоналу ПЭК Виктория Цой добавила, что в высокий сезон, с октября до декабря, дефицит сотрудников увеличивается в несколько раз.

Ранее директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов обвинил курьеров в экономических проблемах России. По мнению чиновника, курьеры и сотрудники сервисов доставки «отучили значительную часть» россиян от привычки ходить по магазинам. 

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