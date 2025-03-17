Власти запретили митинг против запрета митингов 

Администрация Красноярска запретила проводить митинг против ограничений на проведение митингов и публичных мероприятий местным активистам из партии ЛДПР, сообщает издание «7×7» со ссылкой на сообщение от депутата регионального парламента Алексея Бойкова.

Чиновники отказались согласовать митинг из-за продолжающейся войны с Украиной, а также из-за работ по благоустройству в сквере, в котором планировали встретиться активисты. Альтернативного места администрация Красноярска также не предложила. В ЛДПР уже отметили, что городские чиновники при этом продолжают проводить свои публичные мероприятия и отправили жалобу в прокуратуру.

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Митинг должен был состояться 25 марта, его заявленное количество участников не должно было превысить 100 человек. Заявку на его проведение Бойков подал 11 марта, поводом стали предыдущие отказы в согласовании активистам из зоозащитной организации «ДогСпас». Им администрация не разрешила провести акцию из-за ковидных ограничений.

Депутат от ЛДПР в своем телеграм-канале пообещал «отстоять конституционные права жителей Красноярского края» — провести митинг против отказа в согласовании публичных мероприятий «по надуманным причинам», а также обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и администрацию края.

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Зоозащитники планировали провести митинг против недавнего законопроекта об эвтаназии бездомных животных, который депутаты Госдумы внесли на рассмотрение 28 февраля. Он предполагает введение права регионов самостоятельно разрешать процедуру эвтаназии для животных, которые находятся в приюте дольше максимального срок, который также предложили определять регионам. 15 марта в трех городах России прошли акции против этого законопроекта, правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщал, что «ДогСпас» также планировал свой митинг на эту дату.