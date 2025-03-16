Самокатчиков хотят обязать сдавать на права

Следственный комитет России отправил в Госдуму предложения по ужесточению правил пользования электросамокатами, об этом в своем телеграм-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Если их одобрят, желающим пользоваться электросамокатами придется получать водительские права.

Володин сообщил, что Следственный комитет планирует включить электросамокаты в категорию транспортных средств, а на их пользователей распространить все требования, которые предъявляются к водителям. В таком случае они будут обязаны сдавать экзамены и полностью соблюдать все требования ПДД.

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Для самокатов мощностью двигателя от 0,25 до 4 кВт планируют создать новую подкатегорию «М1», приравняв их к мопедам. Более мощные самокаты отнесут к мотоциклам и включат в категорию «А». Володин отметил, что получить права по планируемой категории «М1» можно будет уже в 16 лет.

Он не уточнил, к какой подкатегории группы «А» отнесут более мощные электросамокаты. РБК ранее сообщал, что получить права в подкатегории «А1» можно также с 16 лет, а по категории «А» только с 18 лет.

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Володин со ссылкой на данные опросов, которые он провел в своем телеграм-канале в 2023 и 2024 годах, уточняет, что большинство опрошенных поддерживают полный запрет передвижения на электросамокате по улицам, почти 50 процентов его аудитории поддержали их полный запрет.

Также председатель Госдумы со ссылкой на данные МВД заявил, что в 2024 году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, выросло почти на 50 процентов по сравнению с показателями 2023 года. Володин не дал своей оценки предложению Следственного комитета и не назвал даты начала их обсуждения депутатами.