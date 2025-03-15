Ученые назвали новую возможную причину появления жизни на Земле

Ученые из Стэнфордского университета выдвинули гипотезу, что толчком к появлению жизни на Земле могли стать водопады и волны, которые разбивались о скалы. В ходе эксперимента выяснилось, что капли воды способны создавать искры «микрополний», которые, находясь в смеси определенных газов, приводят в действие химические реакции, синтезирующие множество молекул для жизни. Об этом сообщает The Guardian.

«Это реальный вклад в понимание того, как можно перейти от неживого к живому. Повсюду брызги воды, особенно вокруг камней, и в камнях есть трещины, где могут скапливаться эти химикаты», — рассказал профессор Ричард Заре.

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Ученые сослались на предыдущие исследования, в которых говорилось, что в природе капли воды обычно заряжены, причем при распылении воды более мелкие капли заряжаются отрицательно, тогда как более крупные капли заряжаются положительно. Когда капли с противоположными зарядами сближаются, между ними проскакивают крошечные искры. Именно их Заре и назвал «микрополниями».

По словам исследователей, в «микромолниях» содержится достаточно энергии для запуска химических реакций. Это выяснилась в ходе эксперимента, когда ученые распыляли воду в смесь из азота, метана, угарного газа и аммиака. Это привело к образованию синильной кислоты, глицина — аминокислоты, участвующей в производстве белка — и урацила, который является компонентом рибонуклеиновых кислот.

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«Мы предполагаем, что это новый механизм пребиотического синтеза молекул, которые составляют строительные блоки жизни», — заявил Заре.

Профессор Дэвид Димер из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, который не принимал участия в исследовании, отметил, что «микромолнии» теперь можно «внести в список возможных источников энергии, доступных для обеспечения органического синтеза до зарождения жизни».