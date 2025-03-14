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Общество

Женщина пережила выкидыш в зале суда

13:52 14.03.2025

Беременная активистка из Ростовской области Людмила Борзило пережила выкидыш после оглашения решения суда оставить ее на принудительном лечении в психбольнице. Об этом пишет «Кавказский узел» со ссылкой на депутата горсовета Ростова-на-Дону Наталью Оськину и адвоката Алексея Олейника, которые присутствовали в суде.

По данным собеседников издания, 13 марта Ростовский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о помещении Борзило в психиатрическую больницу для медосвидетельствования. После оглашения отказа в удовлетворении апелляции у Борзило началось кровотечение, она потеряла сознание и была экстренно госпитализирована, рассказал адвокат. В настоящее время женщина находится в ростовской больнице, где ей должны удалить остатки плода после выкидыша. 

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«Я заявлял ходатайства и говорил, что моя подзащитная беременна, что она находится в стрессе из-за разлуки с детьми, переживает как ее грудной ребенок обходится без нее, как обходятся без нее другие дети, привязанные к ней очень сильно эмоционально. Но в процессе по рассмотрению апелляции было впечатление, что все мои доводы вообще судьи не касаются», — заявил адвокат. 

По его словам, во время заседания, судья и следователь «гнули свою линию» и пытались «упечь подзащитную в психушку» и изолировать ее, будто она представляет опасность для общества. Он также напомнил, что российские власти активно пропагандируют семейные ценности и многодетность, призывая женщин рожать. 

«Но мы видим реальную беременную женщину, многодетную мать, которую отлучают от детей и доводят в зале суда до такого состояния, что у женщины происходит выкидыш и врачи бессильны что-либо сделать. Мы еще не знаем что будет с Людмилой. Она сейчас в больнице, можно сказать что под угрозой оказалась и ее жизнь», — сказал адвокат.

Он утверждает, что активистка пребывает «в подавленном состоянии» с того момента, как ее поместили в психбольницу. Адвокат предположил, что «невыносимые условия» привели к тому, что у Борзило случился выкидыш и заявил о намерении обжаловать решения и дойти «вплоть до Верховного суда». 

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Людмила Борзило обвиняется в разглашении тайны усыновления. Все началось после того, как женщина начала расследование о пропаже младенца в 2016 году. По ее словам, она родила здорового младенца, но после родов санитарка якобы не показала ей ребенка, сообщив, что он умер, а затем внесла ложные данные в медицинские документы. Все эти годы Борзило пытается доказать, что врачи местной больницы передали ее новорожденного ребенка в приемную семью. 

В рамках этого расследования активистка рассказала об усыновлении другого ребенка. Следователи обвинили ее в разглашении тайны усыновления, несмотря на то, что ребенок уже достиг совершеннолетия и знал о своих приемных родителях. Сама Борзило считает, что является помехой для местных чиновников, потому что часто рассказывает о нечестных выборах, проблемах сельчан и других важных вопросах.

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