В Госдуме предложили платить зарплату домохозяйкам

Государство должно ежемесячно выплачивать россиянам, которые не работают и занимаются ведением домашнего хозяйства, сумму, равную прожиточному минимуму. С такой инициативой, как пишет ТАСС, выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как сообщается, депутат уже разработал соответствующий законопроект, который готов к внесению на рассмотрение нижней палаты российского парламента. Документ предполагает назначение соответствующей выплаты российским гражданам, которые проживают на территории России вместе с семьей и все свое время посвящают домашним делам, в том числе приготовлению пищи, уборке, уходу за родственниками с ограниченными возможностями и престарелыми родителями.

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По задумке Нилова, соответствующая выплата должна будет оформляться на полгода, после чего ее можно будет продлить. При этом в законопроекте предусмотрены исключения. «С учетом миграционной политики на сегодняшний день законопроектом устанавливается ограничение для граждан, которые недавно приобрели гражданство РФ. Они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России с даты приобретения гражданства. Также исключаются граждане, применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»», — уточнил автор документа.

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Еще одним условием для получения выплаты предлагается сделать размер среднедушевого дохода семьи соискателя — он не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе, где живет гражданин.

На данный момент прожиточный минимум в России установлен на уровне 19 329 для трудоспособного населения, 17 201 рублей для детей и 15 250 рублей для пенсионеров.