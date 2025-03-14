EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В Госдуме предложили платить зарплату домохозяйкам

11:46 14.03.2025

Государство должно ежемесячно выплачивать россиянам, которые не работают и занимаются ведением домашнего хозяйства, сумму, равную прожиточному минимуму. С такой инициативой, как пишет ТАСС, выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как сообщается, депутат уже разработал соответствующий законопроект, который готов к внесению на рассмотрение нижней палаты российского парламента. Документ предполагает назначение соответствующей выплаты российским гражданам, которые проживают на территории России вместе с семьей и все свое время посвящают домашним делам, в том числе приготовлению пищи, уборке, уходу за родственниками с ограниченными возможностями и престарелыми родителями. 

Мой бывший пробил мне череп ключом от машины
Мой бывший пробил мне череп ключом от машины
Он меня чуть не убил и выбил глаз. Но я выжила и основала «Женский спецназ»
Общество12 минут чтения

По задумке Нилова, соответствующая выплата должна будет оформляться на полгода, после чего ее можно будет продлить. При этом в законопроекте предусмотрены исключения. «С учетом миграционной политики на сегодняшний день законопроектом устанавливается ограничение для граждан, которые недавно приобрели гражданство РФ. Они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России с даты приобретения гражданства. Также исключаются граждане, применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»», — уточнил автор документа.

Илон Маск убивает Tesla
Илон Маск убивает Tesla
Клиенты стыдятся своих машин, пока компания деградирует и проигрывает конкуренцию авто из Китая, Германии и Японии
Мир16 минут чтения

Еще одним условием для получения выплаты предлагается сделать размер среднедушевого дохода семьи соискателя — он не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе, где живет гражданин.

На данный момент прожиточный минимум в России установлен на уровне 19 329 для трудоспособного населения, 17 201 рублей для детей и 15 250 рублей для пенсионеров.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Редкие фото известных русских писателей начала XX века
Общество
Редкие фото известных русских писателей начала XX века
Чуковский и Толстой — на снимках Леонида Андреева
9 минут чтения
Мой бывший пробил мне череп ключом от машины
Общество
Мой бывший пробил мне череп ключом от машины
Он меня чуть не убил и выбил глаз. Но я выжила и основала «Женский спецназ»
12 минут чтения
Илон Маск убивает Tesla
Мир
Илон Маск убивает Tesla
Клиенты стыдятся своих машин, пока компания деградирует и проигрывает конкуренцию авто из Китая, Германии и Японии
16 минут чтения
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Общество
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то не так, но в 29 лет мне диагностировали аутизм, и все стало понятно
15 минут чтения
Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования