СМИ рассказали о погибших во время оккупации жителях Курской области

Российское издание «7х7» опубликовало исследование о людях, погибших в Курской области во время украинской оккупации. Для этого журналисты пообщались с родственниками погибших, свидетелями смертей и простыми жителями региона.

Так, житель деревни Куриловка, расположенного в семи километрах к Югу от Суджи, Артем Кузнецов рассказал о гибели своей жены Нины в первые дни украинского вторжения в регион. 6 августа супруги вместе с двухлетним сыном решили эвакуироваться, так как бои приблизились вплотную к их деревне. Уезжать они решили на двух автомобилях — на первом Артем, на втором Нина, сын Матвей и мать Артема.

В какой-то момент на дороге они увидели мужчину в военной форме, с оружием и синей изолентой (бойцы ВСУ в качестве опознавательного знака носят синие, зеленые и желтые метки, российские военные — белые и красные — прим. «Холода») на каске.

«Мы с ним пересеклись взглядом. И он начал стрелять в упор. У меня пуля пролетела возле виска», — рассказал мужчина изданию. По его словам, одна из пуль попала в грудь его жене, после чего она врезалась в автомобиль Артема. Он погрузил раненную супругу в свой автомобиль и довез до больницы в Судже, но врачи не смогли ее спасти. Нина была на втором месяце беременности.

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О погибших во время оккупации курянах журналистам также рассказал один из местных священников — настоятель Свято-Троицкого храма в Судже Евгений Шестопалов . По его словам, он составлял собственные списки погибших и пропавших без вести, о которых ему рассказывали прихожане. В декабре 2024 года в его списке было 16 имен, а к марту — он вырос «больше, чем в два раза».

«Кто-то нарушил комендантский час [установленный украинской комендатурой], и его застрелили. Кто-то попал под осколки. А есть люди, у которых сердце не выдержало. Мы ничего не знали о моей прихожанке, старушке Оле, пока люди не вернулись из Суджи. И уже от них узнали, что в интернате, где их содержали, она умерла. Вслед за ней через день или два умер ее муж Михаил», — рассказал Шестопалов.

Еще один список погибших жителей Курской области вел активист Владимир Синельников. Он сообщил журналистам, в этом перечне «не пять и даже не 55» имен. При этом он отказался их назвать, сославшись на этические соображения и просьбы представителей власти не раскрывать данные о погибших.

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В то же время, как пишет «7х7», журналистам издания удалось подтвердить гибель во время оккупации по крайней мере 30 курян.

Российские официальные лица последний раз сообщали о числе погибших на оккупированной территории жителей Курской области в октябре 2024 года. Тогда представитель российского МИДа Родион Мирошник утверждал, что погибли 70 человек.

В свою очередь, спикер украинской военной комендатуры в Курской области Алексей Дмитрашковский в середине января говорил, что за время украинской оккупации Суджанского района погибло 112 мирных жителей. При этом он уточнил, что 36 человек стали жертвами российских обстрелов, еще 40 умерли от «сердечных приступов». Как погибли остальные люди Дмитрашковский не пояснил.