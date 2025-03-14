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Общество

Рабочий «Газпрома» умер из-за отравления серой

14:48 14.03.2025

В Астраханской области умер рабочий газоперерабатывающей компании («Газпром Переработка») из-за отравления серой. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по региону.

По версии следствия, сотрудник газоперерабатывающей компании выполнял обход на установке получения серы, расположенной в районе села Джанай Красноярского района. Сообщается, что в какой-то момент рабочий внезапно потерял сознание и умер на месте происшествия до приезда спасательных служб.

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Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила из-за отравления веществом, содержащим в своем составе серу. По факту произошедшего следователи Приволжского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК).

«В настоящее время выполняется необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК.

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Ранее Трусовский районный суд признал начальника одной из служб «Астрводоканала» виновным в гибели сотрудника, голову которого затянуло в электродвигатель. Мужчину приговорили к условному сроку в один год и взыскали с него моральный вред на сумму один миллион рублей и передали по исковому заявлению потерпевшей стороны. Ему также запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения требований техники безопасности и охраны труда.

По данным региональной прокуратуры, начальник службы эксплуатации канализационного хозяйства МУП «Астрводоканал» не провел инструктаж по технике безопасности для своего работника. Кроме того, он не отстранил его от работы, несмотря на отсутствие специальной одежды и средств индивидуальной защиты, сообщили в прокуратуре.

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