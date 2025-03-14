Подростки массово скупают сыр и сметану в «Магните»

Российские подростки массово скупают акционные товары в супермаркетах «Магнит», чтобы получить фигурки персонажей из компьютерной игры Genshin Impact. Об этом сообщает радиостанция BFM со ссылкой на представителей ритейлера.

Несколько дней назад «Магнит» запустил совместную акцию с видеоигрой, в рамках которой покупатели, в частности, сыра «Ламбер» и кисломолочных продуктов под маркой «Чудо» получают брелок или фигурку одного из персонажей.

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В результате магазины сети подверглись массовому нашествию юных фанатов игры, а в сети распространились фото пустых магазинных полок, где лежали акционные товары. В свою очередь, на онлайн-площадке «Авито» появились предложения по продаже целых ящиков с сувенирными фигурками по цене в несколько тысяч рублей.

Успех акции подтвердили и в «Магните». Представители торговой сети рассказали BFM, что только за первые два дня действия акции товары по ней приобрели более двух миллионов покупателей. При этом они заверили, что и товаров и призов хватит на всех. В то же время радиостанция для сравнения приводит популярную акцию со «Скрепышами» в «Пятерочке», которых покупатели ежедневно забирали по шесть миллионов штук.

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Нынешняя коллаборация «Магнита» и Genshin Impact не первая подобная акция, снискавшая успех среди фанатов игры. Так, недавно совместную акцию с видеоигрой запустила сеть пиццерий «Додо Пицца». Изначально планировалось, что она продлится два месяца, однако ее пришлось завершить досрочно — компания не рассчитала спрос и поклонники Genshin Impact разобрали все призы всего за несколько дней.