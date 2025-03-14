СМИ: американская разведка поставила под сомнение готовность Путина к миру

В секретных отчетах американской разведки говорится о том, что Владимир Путин не отказался от намерения «доминировать» в Украине, а их авторы ставят под сомнение его готовность к прекращению войны. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с документами.

По их словам, в отчете, датированным 6 марта, говорится, что Путин «по-прежнему полон решимости удерживать власть над Киевом». При этом часть опрошенных изданием бывших и действующих американских чиновников также сомневаются в готовности Путина к долгосрочному миру. По их мнению, даже согласившись на временное прекращение огня он, вероятнее всего, использует его для перевооружения, а затем устроит провокацию и возобновит войну, обвинив во всем Украину.

Собеседники газеты говорят, что не видят никаких признаков того, что Путин отказался от намерения «включить Украину в орбиту безопасности и экономики России».

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В то же время, как отмечает издание, неизвестно, знаком ли с содержанием этого отчета президент США Дональд Трамп. Многие сотрудники его администрации, работавшие там во время его первого президентского срока, позже рассказывали, что Трамп не любит читать и часто игнорирует донесения собственных спецслужб.

Кроме того, собеседники газеты отметили, что Трампа раздражают оценки экспертов, которые считают, что Путин не готов к сделке. Как пишет The Washington Post, отчет разведки, о котором идет речь, ставит под сомнение верность оценки Белого дома относительно настроя и намерений Путина.

Ранее украинская и американская стороны сформулировали предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине. Путин назвал его «хорошей идеей», но выдвинул ряд собственных условий, а также задал несколько вопросов относительно того, кто и как будет контролировать выполнение соглашения.