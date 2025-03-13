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Общество

Европейский суд признал Украину ответственной за гибель людей при пожаре в Доме профсоюзов

17:39 13.03.2025

Европейский суд по правам человека признал власти Украины ответственными в нарушении права на жизнь жителей Одессы, погибших 2 мая 2014 года при столкновениях между антимайдановцами и сторонниками единства Украины и пожаре в Доме профсоюзов. По мнению суда, чиновники бездействовали как во время массовых беспорядков, так и при расследовании убийств.

В постановлении ЕСПЧ со ссылкой на отчет ООН указал, что при беспорядках 2 мая в Одессе погибли 40 мужчин, семь женщин и один ребенок. Согласно отчету ПАСЕ, упомянутому в том же решении, погибли не менее 42 человек, из которых 37 были пророссийскими активистами, погибшими при пожаре в Доме профсоюзов.

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Суд подчеркнул, что на развитие конфликта «в значительной степени» повлияла российская пропаганда, а массовые беспорядки начались после нападения группы антимайдановцев на марш сторонников единства Украины.

Несмотря на все обстоятельства, ЕСПЧ постановил, что Украина не смогла предотвратить и остановить насилие. Суд отметил, что украинские полицейские проявили пассивность во время массовых беспорядков, а пожарные не приезжали к Дому профсоюзов в течение примерно 40 минут, хотя ближайшая команда спасателей находилась в 650 метрах от этого места. Расследование этих событий суд счел необоснованно долгим и неэффективным.

Суд вынес общее решение по семи жалобам 28 заявителей, 25 из которых являются родственниками 19 погибших при пожаре и столкновениях, а трое получили ожоги и другие травмы при пожаре. Всех погибших и пострадавших ЕСПЧ считает жертвами нарушения со стороны Украины статьи 2 Европейской конвенции по правам человека (о праве на жизнь).

Из 19 погибших, упомянутых в жалобах, пятеро были застрелены во время столкновений в центре Одессы, а остальные 14 погибли при пожаре в Доме профсоюзов: трое — от ожогов, двое — от падения с высоты, а девятеро — от отравления угарным газом.

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ЕСПЧ обязал Украину выплатить заявителям в общей сложности 323 тысячи евро: по 15 тысяч семьям погибших и по 12 тысяч раненым. Одной из заявительниц суд отказался назначать компенсацию, так как она не просила об этом. Дополнительно власти Украины должны покрыть судебные издержки в размере 10700 евро.

Дочери Михаила Вячеславова, погибшего от ожогов при пожаре в Доме профсоюзов, ЕСПЧ присудил дополнительно две тысячи евро, так как власти Украины не выдавали ей тело отца до декабря 2015 года. По мнению суда, у этого решения не было законных оснований, а значит оно нарушает статью 8 Европейской конвенции, которая касается права на уважение частной и семейной жизни.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия была исключена из Совета Европы, в состав которого входит ЕСПЧ. После этого Россия денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека и отказалась исполнять даже те постановления, которые были вынесены до прекращения обязательств по исполнению решений суда.

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