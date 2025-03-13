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Общество

Священники провели десятки разговоров со школьницами о сексе до брака

16:26 13.03.2025

Священники Русской православной церкви провели с начала года в 28 регионах более 60 занятий с учащимися школ, техникумов и колледжей о вреде секса до брака. На некоторые уроки и беседы приглашали только учащихся-девушек, обратила внимание «Верстка». Журналисты издания изучили посты учебных заведений и епархий во «ВКонтакте».

В Санкт-Петербурге сотрудники РПЦ провели в трех школах и одном колледже «интерактивные уроки» под названием «Какая любовь настоящая?» и «рефлексивный практикум “Целомудрие”». Учащимся надевали на голову корону, предлагая представлять, как она падает в грязь, — и сравнивали это с потерей целомудрия. Некоторые ученики получили на занятиях значки с надписью «За целомудренный образ жизни». 

Священники рассказали, что после занятий петербургские школьницы строили планы, как собираются «хранить себя для мужа». «Я узнала, что средства контрацепции не работают. Мои мысли: я буду невинной до самого брака», — процитировала епархия слова одной из учениц 9 класса школы №375.

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В школе деревни Старое Крещено в Марий Эл жена местного священника посоветовала ученицам 8 и 9 классов взять в пример великомученницу Екатерину. Согласно житию этой христианской святой времен Римской Империи, Екатерина отказалась стать язычницей и женой императора, за что была жестоко казнена.

«Непорочные девы и жены целомудренные таят в себе тонкую мистическую силу, энергия которой несет могущество государству и дает силу, волю и целеустремленность его жителям», — сообщила школьницам жена марийского священника.

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В школе №19 города Вышний Волочок местная игуменья призвала школьниц равняться на Деву Марию как на «образец чистоты и целомудрия».

В Муромской государственной инженерно-технической академии на беседу о сексе до брака с иереем Свято-Троицкого храма специально собрали только девушек, сообщила «Верстка». Иерей рассказал девушкам о «предназначении женщины, ее чести, достоинстве и целомудрии». 

В школе №2 села Батыреево республики Чувашия настоятель местного храма рассказал, что «120 лет назад было очень мало разводов» и супруги не изменяли друг другу. «На Руси было позорным ложиться в постель до брака», — сообщил учащимся представитель РПЦ.

Представители епархиальных отделов РПЦ проводили лекции в том числе на аннексированных территориях Украины — в Донецкой области и Крыму, сообщила «Верстка».

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