В найденных на Марсе кристаллах могут быть следы древней жизни

Марсоход NASA Perseverance обнаружил на Марсе крупные кристаллы кварца высокой чистоты, которые, вероятно, образовались в присутствии горячей воды. В них могут содержаться следы древней жизни. Об этом сообщает New Scientist.
Марсоход прибыл на планету в 2021 году и исследовал дно кратера Езеро, образовавшегося, вероятно, вследствие падения астероида. Однако в прошлом году аппарат начал подниматься по краю кратера, где горные породы и геология отличаются.
Пьер Бек из Гренобльского университета во Франции и его коллеги проанализировали фотографии, сделанные Perseverance с помощью инструмента SuperCam. На снимках они обнаружили большой кварц шириной в сантиметр и другие кристаллы, содержащие кремний, такие как опал и халцедон, которые образовались, вероятно, под воздействием горячей воды — по словам Бека, это единственный известный способ образования таких крупных и чистых кристаллов на Земле, что позволяет предположить их аналогичное происхождение на Марсе.
Данные с прибора SuperCam также позволили ученым проанализировать спектр света, отражаемого камнями. Результаты показали, что кристаллы кварца имеют высокую степень чистоты и меньше загрязнены другими соединениями, чем любая другая порода, которую запечатлел Perseverance.
Бек утверждает, что кварц может быть полезен для поиска свидетельств жизни. «Мы можем увидеть биосигнатуры, которым более 3,5 миллиардов лет. <…> Они сохраняются в кремниевой матрице, которая является очень эффективным хранилищем морфологических или молекулярных сигнатур», — добавил ученый на конференции по лунной и планетарной науке в Техасе.
Кроме того, по данным Nature, на конференции был зачитан доклад, в котором говорилось, что в прошлом году Perseverance сфотографировал «леопардовые пятна» на камне, которые могут быть остатками марсианской микробной активности. Химический анализ пятен показал, что в них содержится много железа и фосфора. В то же время ученые отметили, что такие соединения могли образоваться и на безжизненной планете.