В найденных на Марсе кристаллах могут быть следы древней жизни

Марсоход NASA Perseverance обнаружил на Марсе крупные кристаллы кварца высокой чистоты, которые, вероятно, образовались в присутствии горячей воды. В них могут содержаться следы древней жизни. Об этом сообщает New Scientist.

Марсоход прибыл на планету в 2021 году и исследовал дно кратера Езеро, образовавшегося, вероятно, вследствие падения астероида. Однако в прошлом году аппарат начал подниматься по краю кратера, где горные породы и геология отличаются.

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Пьер Бек из Гренобльского университета во Франции и его коллеги проанализировали фотографии, сделанные Perseverance с помощью инструмента SuperCam. На снимках они обнаружили большой кварц шириной в сантиметр и другие кристаллы, содержащие кремний, такие как опал и халцедон, которые образовались, вероятно, под воздействием горячей воды — по словам Бека, это единственный известный способ образования таких крупных и чистых кристаллов на Земле, что позволяет предположить их аналогичное происхождение на Марсе.

Данные с прибора SuperCam также позволили ученым проанализировать спектр света, отражаемого камнями. Результаты показали, что кристаллы кварца имеют высокую степень чистоты и меньше загрязнены другими соединениями, чем любая другая порода, которую запечатлел Perseverance.

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Бек утверждает, что кварц может быть полезен для поиска свидетельств жизни. «Мы можем увидеть биосигнатуры, которым более 3,5 миллиардов лет. <…> Они сохраняются в кремниевой матрице, которая является очень эффективным хранилищем морфологических или молекулярных сигнатур», — добавил ученый на конференции по лунной и планетарной науке в Техасе.

Кроме того, по данным Nature, на конференции был зачитан доклад, в котором говорилось, что в прошлом году Perseverance сфотографировал «леопардовые пятна» на камне, которые могут быть остатками марсианской микробной активности. Химический анализ пятен показал, что в них содержится много железа и фосфора. В то же время ученые отметили, что такие соединения могли образоваться и на безжизненной планете.