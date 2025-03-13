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Общество

Проект по созданию российского электрокара провалился

21:54 13.03.2025

Проект по разработке электрического кроссовера е-Neva, которым занимался государственный концерн ВКО «Алмаз-Антей», был заморожен из-за нехватки финансирования. Производство электрокара планировали запустить в 2026 году на бывшем заводе Toyota в Шушарах в Санкт-Петербурге, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, о проекте стало известно еще в 2021 году — до начала полномасштабной войны. Разработкой электрокара занимались сотрудники принадлежащего концерну Обуховского завода. При этом сам «Алмаз-Антей» специализируется на производстве систем противовоздушной обороны (ПВО). Макет машины показали летом 2022 года, а в 2023 году его продемонстрировали Владимиру Путину.

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«Продолжайте <…>. Надо расширять внутренний рынок. Я понимаю, что многое надо сделать. Но не бросайте», — заявил тогда Путин.

В прошлом году первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что концерн «перегружен основными задачами». «С учетом продолжающейся СВО, вероятно, можно отложить любой такой проект под соусом приоритетов», — отметил один из источников «Коммерсанта».

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Собеседники издания утверждают, что на данный момент у «Алмаз-Антея» нет ни необходимого финансирования, ни компетенций, чтобы завершить проект. Кроме того, источники «Коммерсанта» добавили, что завод Toyota перешел под управление концерна еще весной 2023 года, однако с тех пор сделка по передаче актива так и не состоялась.

Кроме того, источники «Коммерсанта» добавили, что на бывшем заводе Toyota планируют выпускать автомобили марки Aurus. «Когда завод отдали под проекты Aurus, все разработки по e-Neva окончательно схлопнулись», — утверждают собеседники издания. В то же время «Алмаз-Антей» переключился на производство грузовиков БАЗ. В Минпромторге, в свою очередь, заявили, что электрокар находится на стадии проекта.

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