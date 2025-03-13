Российские начальники рассказали о своих оценках в школе

Большинство россиян, которые сейчас занимают руководящие посты в компаниях, в школе были хорошистами. Об этом пишет РБК, ссылаясь на результаты исследования, проведенного образовательной компанией Maximum Education и платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Так, по результатам опроса на отлично в школе учились 27% нынешних российских управленцев, тогда как 15% получали в школе тройки и даже двойки. Отличников оказалось больше среди руководителей в таких сферах как наука и медицина (67%), электроника и робототехника (63%), а также космонавтика (60%). При этом меньше всего учившихся в школе на отлично работает на руководящих должностях в рекламе и PR (9%), а также логистике (11%)

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В то же время управленцев-хорошистов оказалось больше в сфере IT (52%), HR (55%), финансов и экономики (60%), энергетике (60%), юриспруденции (57%) и на госслужбе (60%).

Авторы исследования отмечают, что почти половина (48%) опрошенных российских топ-менеджеров убеждены, что оценки в школе важны. По их словам, они мотивируют подростка усердно и достигать высоких результатов. В то же время 3% респондентов заявили, что, по их мнению, оценки в школе и вузе не оказывают серьезного влияния на будущее ребенка.

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В свою очередь, 31% нынешних школьников, учащихся на «хорошо» и «отлично», убеждены, что хорошие результаты по итогам учебы обеспечат им более высокий доход в будущем. Еще 13% успевающих школьников заявили, что мотивацией для них является простой интерес к учебе.