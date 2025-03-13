Госдума хочет сажать россиян за содействие некоторым международным организациям

Депутаты российской Госдумы подготовили три законопроекта, ужесточающие репрессивное законодательство в отношении «иноагентов», релокантов, а также антивоенно и оппозиционно настроенных россиян. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Так, по его словам, первый законопроект расширяет круг оснований, по которым человек может быть признан «иноагентом». Документ позволяет наделить таким статусом лиц, которые «оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует наша страна, как, например, Международный уголовный суд», а также «помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России» или вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности.

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Второй законопроект, по словам Володина, позволит судить в России в отсутствие обвиняемого «иноагентов и тех, кто бежал из страны» по обвинениям в призывах к терроризму и массовым беспорядкам, распространении «фейков» о российской армии, уничтожении памятников и воинских захоронений, а также реабилитации нацизма.

Третьим законопроектом предполагается ввести уголовную ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Россия. По словам Володина, документ предполагает установить за это наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества. Кроме того, тот же законопроект устанавливает уголовную ответственность с наказанием в виде срока до пяти лет и конфискации имущества за призывы к санкциям против России и «дискредитацию» российской армии, совершенныет по найму или из корыстных побуждений.

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«Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами», — резюмировал он.

В своем посте Володин также подчеркнул, что принятие этих законопроектов позволит защитить Россию и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств, а также пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны.