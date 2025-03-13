Двое школьников надругались над второклассницей

В Новосибирской области двое учеников 9–12 лет надругались над девочкой, которая учится во втором классе. Видео издевательств распространили в мессенджерах, личности нападавших уже установлены, пишет местное издание NGS.

По данным журналистов, инцидент произошел еще в начале марта, но известно об этом стало только сейчас. Надругательство над школьницей, которой около восьми лет, как сообщается, сняли на камеру старшеклассники, а затем начали распространять по чатам.

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«Сообщают о действиях насильственного характера, которые совершили ребята 4–5-го класса над девочкой 2-го класса. Произошло все на территории школы», — сообщил NGS один из родителей, чьи дети учатся в этой же школе.

Позже информацию о произошедшем прокомментировала уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. «Факты подтвердились. Больше пока ничего не комментирую», — сказала она.

Директор школы, как пишет издание, отказалась общаться с журналистами, а также не выступила с каким-либо заявлением по поводу случившегося. Однако родителей учеников «собирают на разговор».

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По словам местной жительницы, собрание родителей, которое пройдет 13 марта, решили организовать только после того, как информация о надругательстве над девочкой появилась в школьных чатах. Ожидается, что, кроме директора, на встрече также будет социальный педагог.

В конце января стало известно, что силовики задержали преподавателя одной из подмосковных школ по подозрению в надругательстве над 10-летней ученицей. Мать девочки рассказала, что мужчина запер ее дочь в физкультурном зале и надругался над ней.