Умер приказавший расстрелять чеченца на камеру российский генерал

Генерал армии Александр Баранов умер на 79 году жизни, сообщает самарское отделение «Единой России», в президиум которого он входил. Во время второй чеченской войны телеканалы опубликовали видео, на котором Баранов отдал приказ о внесудебной казни задержанного Хаджи-Мурата Яндиева.

2 февраля 2000 года телеканалы НТВ и CNN показали репортаж о боевых действиях в Чечне, сообщал «Черте» адвокат «Проекта памяти» Григор Аветисян. Журналистам удалось снять, как Баранов допрашивает одетого в камуфляжную форму Яндиева, а потом произносит: «Уведите его, к чертовой матери, пристрелите, прикончите это дерьмо — вот и весь приказ. Уберите его отсюда. Шевелитесь, шевелитесь, давайте, уведите его, прикончите, пристрелите».

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Этот репортаж смотрела мать Яндиева Фатима Базоркина, которая узнала в задержанном своего сына. Она начала требовать от властей провести расследование исчезновения сына, а также либо сообщить информацию о его местонахождении, либо выдать тело. Военный прокурор Ханкалы ответил на запрос правозащитников «Мемориала»: «Нет оснований утверждать, что военные ответственны за снятые на пленку действия».

Не добившись ответов от российских силовиков, Базоркина в 2001 году подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Спустя три года прокуратура допросила Баранова по этому делу, но к ответственности он привлечен не был. В 2006 году ЕСПЧ признал Россию ответственной за незаконное задержание и исчезновение Яндиева.

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Дело «Базоркина против России» стало первой жалобой в ЕСПЧ о насильственных исчезновениях в Чечне, по которой суд вынес постановление. По оценке «Мемориала», жертвами таких похищений с 1999 по 2006 год стали от 5000 до 7700 человек.

В мае 2000 года Баранову было присвоено звание Героя России. После завершения службы он вступил в «Единую Россию», а также руководил «Союзом генералов Самары».