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Общество

В Приморье люди потребовали отменить выборы из страха перед тиграми

13:41 14.02.2025
В Приморье люди потребовали отменить выборы из страха перед тиграми

Жители села в Приморском крае требуют отменить выборы депутатов, которые назначены на ближайшие выходные, сообщает издание 7х7. Причина — нападения тигров.

Жители села Зелёновка Спасского района Приморского края записали обращение к Владимиру Путину — в нем они жалуются на постоянную угрозу жизни со стороны тигров, которые появляются вблизи населенных пунктов. «Если мы здесь мешаем спокойной жизни тигров — переселяйте нас», — заявил на видео местный активист Максим Шумар.

На ближайшее воскресенье, 16 февраля, назначены выборы депутатов Спасского района, местные жители потребовали их перенести и провести позже, в нормальной обстановке. По словам Шумара, тигры ходят по центральным улицам села, убивают собак и устраивают лежки рядом с детскими площадками, а жители села находятся «в постоянном страхе за свою жизнь».

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Жители Приморья жалуются на опасность со стороны тигров с 2024 года — животные заходят в населенные пункты и жилые дворы, едят домашних животных. МЧС Приморского края в январе выпустило инструкцию по правильному поведению при встрече с тигром. Животные выходят в населенные пункты за легкой добычей — бродячими собаками и продуктами со свалок. При этом, как отмечает Владивостокский государственный университет, некоторые виды тигров включены в Красную книгу — их нельзя убивать самостоятельно.

7х7 отмечает, что Шумар — местный оппозиционный активист и военнослужащий. В январе его кандидатуру сняли с предстоящих выборов по заявлению конкурента — по версии суда Шумар не предоставил информацию о месте службы. Сам активист утверждает, что предоставил в избирательную комиссию справку от командира части — он также считает, что командование давит на него из-за желания участвовать в выборах.

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Об административном давлении заявили и кандидаты из бюджетников. Им объявили об увольнении с места работы в случае выдвижения от оппозиционных партий.

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Фото:Unsplash

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