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Общество

Матвиенко назвала студентов из регионов «неудачниками» и призвала меньше брать их в московские вузы

14:19 12.03.2025

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила резко сократить набор иногородних абитуриентов в университетах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова самой чиновницы. Она обвинила вузы в том, что они собирают студентов «со всей страны» на платные места.

По мнению Матвиенко, многие выходцы из регионов после окончания «столичного» вуза становятся «неудачниками». «Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников», — заявила чиновница. Она считает, что уроженцы регионов должны учиться в «домашних вузах», свою мысль Матвиенко подкрепила фразой: «Где родился, там и пригодился».

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Она призвала уменьшить количество мест в университетах трех городов в течение пяти лет, оставив набор только на «нужные» специальности, чтобы абитуриенты чаще выбирали образование в своем родном регионе. Матвиенко также отметила, что ранее рассказывала о своем мнении и чиновникам из Минобрнауки.

«Ведомости» уточняют, что Минобрнауки не имеет полномочий для управления количеством мест на платное обучение в вузах — прием на них полностью контролируют администрации самих университетов. Матвиенко связала необходимость изменений и с имеющимися, по ее мнению, различиями в возрасте вступления в брак между жителями регионов страны и «столиц»: «В Москве они, дай бог, устраивают личную жизнь к 30 годам, уже понятны последствия».

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Спикер Совфеда не назвала конкретные вузы, которые готовят «неудачников», а также не привела статистики для подтверждения своих слов о выгодности получения регионального образования для развития карьеры. Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявили, что студенты остаются учиться в нестоличных регионах, если в них есть вакансии с высокими ожиданиями по зарплате для выпускников: «Их мало, где можно найти».

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