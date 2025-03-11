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Общество

Социологи рассказали о заработках среднего класса в России

10:10 11.03.2025

Представители российского среднего класса зарабатывают 75 тысяч рублей в месяц, а суммарные доходы их семей составляют 83 тысячи рублей. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Центром анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ, которые публикует РБК.

По результатам исследования, типичный представитель среднего класса в России это человек в возрасте от 22 до 55 лет. Более двух третей из них (72%) имеют семьи, а почти половина (48%) — несовершеннолетних детей. По найму в коммерческом секторе работают 45% представителей российского среднего класса, а еще 21% трудоустроен в бюджетной сфере, в частности, образовании, здравоохранении или госуправлении. 15% респондентов заявили, что владеют собственным бизнесом, а 12% — оказались безработными.

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При этом основная часть предпринимателей зарабатывают в среднем 86 тысяч рублей в месяц, а бюджетники — 64 тысячи рублей. При этом предприниматели оказались самой оптимистично настроенной частью российского среднего класса — среди них 36% ожидают улучшения своего материального положения в ближайший год. Среди бюджетников доля «оптимистов» составляет лишь 24%.

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При этом, по данным Росстата, в 2024 году средняя зарплата работников организаций составила 87952 рубля. Таким образом, получается, что средний доход представителей среднего класса в России оказался ниже средней зарплаты по стране. 

Такое положение вещей вполне естественно, утверждает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он пояснил, что на основе профессионального статуса в российский средний класс входят работники бюджетной сферы, такие как учителя, воспитатели детских садов, врачи и работники культуры с высшим образованием. Эти люди как правило имеют невысокий доход, отметил Сафронов.

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