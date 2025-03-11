СМИ: школьников обязали высказаться о готовности отказаться от «западных благ» ради войны

Школьников из города Балахны Нижегородской области заставили проходить тест из нескольких десятков вопросов, требуя высказаться об отношении к патриотическому воспитанию, «западных ценностях» и готовности отказаться от «благ цивилизации» ради войны. Ученики одиннадцатого класса одной из городских школ рассказали о тесте изданию «Осторожно новости» и прислали скрины страниц опросника.

По словам учащихся, пройти тест их попросила классная руководительница. О выполнении просьбы надо будет отчитаться в школьном чате до 24 марта. Опросник составлен при помощи сервиса anketolog.ru, следует из опубликованного скрина.

Одними из первых в тесте идут вопросы об отношении к патриотическому воспитанию — обязано ли оно быть «вне идеологии и власти», не вызывают ли методы воспитания «отторжение и внутренний протест», что должно служить источником чувства патриотизма — события прошлого или высокий уровень жизни людей?

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Сразу следом идет блок вопросов о внешней политике. Отвечающих просят согласиться или не согласиться с утверждениями: «Западные ценности представляют реальную угрозу традиционному российскому укладу жизни», «Большинство наших бед происходит от нежелания наших зарубежных партнеров видеть Россию сильным и процветающим государством» или «Современная европейская цивилизация существует исключительно благодаря победе СССР над фашизмом».

Школьники также должны ответить, приходилось ли им участвовать в «неформальных акциях этно-национального характера» или «протестных акциях либеральной направленности».

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В конце теста есть группа вопросов об отношении к войне с Украиной. Участникам теста предложено ответить, является ли война «бесспорно необходимой и справедливой», стоит ли терпеть санкции «ради достижения целей СВО» и готов ли лично отвечающий «отказаться от ставших привычными благ западной цивилизации» ради победы России в войне.

«Это исследование молодежной среды региона, которое поможет понять твои тенденции и потребности. Опрос <…> поможет региону развиваться вместе с тобой в одном ритме», — объяснили детям в школьном чате. Этот опросник о «мнении и ценностях» предназначен для людей в возрасте от 14 до 35 лет, говорится на опубликованном скрине.

Перед началом прохождения теста участник видит ремарку о том, что составителей теста интересует только личное мнение отвечающих, а анонимность и конфиденциальность гарантируется.