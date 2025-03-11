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Общество

Минобороны отчиталось об уничтожении десятков летевших на Москву дронов

07:52 11.03.2025

В ночь на 11 марта Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. На момент публикации заметки Минобороны отчиталось об уничтожении 69 дронов. Об этом в своем официальном телеграм-канале написал столичный мэр Сергей Собянин.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки один человек погиб и еще трое получили ранения. По его словам, в Раменском обломки сбитого беспилотника упали на многоквартирный дом на Северном шоссе. В результате повреждения получили не менее семи квартир, расположенных с 19 по 22 этажи.

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«Из них эвакуированы 12 человек, включая 3 детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные — находятся сейчас у родственников», — добавил Воробьев.

В то же время близкий к силовикам телеграм-канал Baza сообщает, что кроме многоэтажки в Раменском, атакующие дроны также повредили несколько многоквартирных домов в городе Видное, частный коттедж в поселке Высокий берег и жилой дом на Домодедовской улице в Москве. Обломки еще одного беспилотника, упали на парковку возле офиса «Мираторга» в Домодедово. В результате там начался пожар. По данным канала, загорелись более 20 автомобилей.

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Как сообщается, на фоне продолжающейся атаки дронов временно прекратили принимать и отправлять рейсы московские аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».

Позже Минобороны сообщило, что всего в ночь на 11 марта над российской территорией было уничтожено 337 украинских дронов, из них 91 — над Московской областью. Как утверждает РБК, эта атака стала самым массовым ударом с применением беспилотников с начала войны.

Обновлено 9:00 Добавлен последний абзац

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